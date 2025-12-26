 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Росреестр на фоне дела Долиной займется регулированием работы риелторов

По словам Бутовецкого, служба планирует заняться этой темой в 2026 году. Он отметил наличие общественного запроса на тему работы риелторского сообщества в целом — в части образования, качества услуг, квалификации и так далее
Фото: Андрей Любимов / РБК
Росреестр планирует заняться вопросом регулирования деятельности риелторов в 2026 году, заявил статс-секретарь — заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий во время пресс-конференции.

Он подчеркнул наличие общественного запроса на тему работы риелторского сообщества в целом и добавил, что госслужба поддерживает позицию общества.

«В следующем году у нас в планах — заняться вопросами регулирования. В следующем году, я думаю, вы увидите новости», — передает его слова ТАСС.

Руководитель службы напомнил, что недавно на эту проблему обращал внимание общественный совет Росреестра. Регулирование деятельности, согласно запросу, должен осуществляться в части образования, качества услуг, квалификации и других вопросов.

Риелторы предложили освидетельствовать продавцов жилья у психиатров
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В конце ноября заместитель министра строительства Никита Стасишин призвал тщательно контролировать деятельность риелторов, чтобы предотвратить ситуации, подобные оспариванию сделки по продаже жилья певицы Ларисы Долиной. Во время пресс-конференции Бутовецкий отметил, что необходимость регулирования этого вопроса является позицией не только Стасишина.

Певица Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках, но почти все вырученные средства передала мошенникам, которые ввели ее в заблуждение. Первоначально три судебные инстанции признали артистку жертвой преступления, отменили сделку и вернули ей жилье, лишив покупательницу квартиры и компенсации.

Однако Верховный суд принял иное решение. Покупательница квартиры Полина Лурье утверждала, что действовала честно и в соответствии с законодательством, поэтому не должна нести ответственность за преступление, совершенное против продавца, заключила высшая инстанция. В итоге право собственности на квартиру окончательно закрепили за покупательницей, а Долину обязали освободить жилплощадь. Накануне Мосгорсуд постановил выселить Долину, ее дочь и внучку из квартиры.

В России уже пытались разработать проект о регулировании деятельности риелторов. Так, осенью 2024 года депутат Светлана Разворотнева совместно с бизнесом внесла законопроект, который вводил бы понятия «специалист по операциям с недвижимостью» и контроль за сделками для борьбы с мошенниками.

Однако правительство вернуло документ на доработку, посчитав, что его положения нарушают принципы правовой определенности и недостаточно обоснованы.

В России на рынке недвижимости работают порядка 30 тыс. юридических лиц и сотни тысяч индивидуальных агентов «без какого-либо контроля качества их работы», отмечали авторы законопроекта. По разным оценкам, количество риелторов составляет от 200 тыс. до 400 тыс. человек. Они не регистрируются в качестве самозанятых, не заключают договоры об оказании услуг и не платят налоги, а ежегодный оборот рынка превышает 10 трлн руб., говорилось в пояснительной записке.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Росреестр Лариса Долина риелторы регулирование
