Желающим сдать на права разрешат не предъявлять медицинские справки

Желающие сдать экзамен на водительские права и получить соответствующий документ смогут при подаче заявлений на портале Госуслуг не предъявлять медицинскую справку. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного МВД, который сейчас находится на общественном обсуждении.

Нововведение, если оно будет одобрено, связано с тем, что с 1 марта 2027 года все медицинские справки, которые выдаются водительскими комиссиями, будут переведены в электронный формат и собраны в едином федеральном реестре. МВД будет иметь к нему доступ.

«Проектом постановления предусмотрены положения, освобождающие заявителя от представления медицинского заключения при наличии сведений

о нем в реестре», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

