Власти рассмотрят автоматизацию экзамена на права

Власти, согласно Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года, должны рассмотреть возможность автоматизированного приема экзаменов. В России с годами снижается процент сдавших экзамен с первого раза

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Российские власти рассмотрят вопрос о внедрении автоматизированного приема экзаменов на водительские права. Это следует из новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения, которую указом одобрил президент Владимир Путин.

«Повышение безопасности участников дорожного движения включает в себя <…> развитие системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая рассмотрение вопроса о возможности внедрения автоматизированного приема экзаменов», — говорится в документе.

В России сдача экзамена на водительские права в ГИБДД проходит в два этапа. Желающие получить документ записываются на него через автошколу или госуслуги. Затем сдается теория, а в случае успеха — практическое вождение. Две части экзамена могут проводиться в разные дни — это зависит от расписания работы подразделения ГИБДД и его нагрузки. Во время сдачи практической части в машине рядом с водителем, претендующим на получение прав, находится инспектор, он же оценивает вождение соискателя. При неудачной попытке он запишет человека на пересдачу. Пересдавать экзамен можно любое количество раз. Дополнительная плата за пересдачу не взимается. В апреле 2024 года порядок сдачи экзамена на водительские права изменился. Среди нововведений — увеличение срока пересдачи для тех, кто не сдал вождение после трех и более попыток, увеличение количества штрафных баллов для успешной сдачи практического экзамена, разрешение инструктору сидеть на втором переднем сиденье во время экзамена и ряд других.

Автоматизированный прием экзаменов на водительские права уже тестируется в некоторых странах, например, в Индии и Южной Корее. В первой для этого применяется проект Microsoft Research с использованием смартфона для мониторинга качества вождения. Экзаменатора нет в машине во время проверки, а для оценки навыков используются искусственный интеллект. Процесс также частично автоматизирован в Южной Корее, однако в машине все равно присутствует инспектор.

По данным российского МВД, в стране с годами снижается количество тех, кто успешно сдает экзамен на водительские права с первого раза. Практическую часть в 2024 году с первого раза сдали 14% экзаменуемых, 86% — со второй и последующей попыток.