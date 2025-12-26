Работавшая над взломом «Энигмы» шифровальщица умерла в возрасте 99 лет

Рут Борн участвовала в расшифровке кодов нацистов во время Второй мировой, работая на аппарате Алана Тьюринга в Британии. Ее вклад во взломе шифров называют «историческим». Борн скончалась, полгода не дожив до своего столетия

Рут Борн (Фото: PA Images / Reuters)

В Великобритании в возрасте 99 лет скончалась Рут Борн, работавшая оператором дешифровщика Bombe, созданного британским математиком Аланом Тьюрингом для взлома немецкой шифровальной машины «Энигма», использовавшейся нацистской Германией в годы Второй мировой войны для передачи секретных сообщений, сообщает Би-би-си.

Рут Борн — британка еврейского происхождения, родилась Манчестере и выросла в Бирмингеме. Во время войны, в возрасте 18 лет поступила в Женскую королевскую военно-морскую службу и была отобрана для секретной работы по расшифровке перехваченных сообщений в одном из пунктов главного шифровального подразделения Великобритании.

Впоследствии Борн рассказывала, что не знала о масштабах работы Блетчли-Парка на юго-востоке страны (там находился главный криптографический центр в Британии, где работал Тьюринг). «Я знала только свою часть», — говорила она. Женщина отмечала, что получала удовольствие от своей роли в операциях против нацистов.

Работа специалистов из Блетчли-Парка позволила британской разведке оперативно реагировать на расшифрованную информацию, их усилия также проложили путь к индустриализации криптографии и разработке первых компьютеров, отмечает Би-би-си.

Как пишет Sky News, спустя десятилетия Борн стала экскурсоводом в Блетчли-Парке и посвятила свою жизнь рассказам о работе во время войны. В 2011 году она лично показывала одну из машин «Энигма», которая оказалась у британцев во время войны, королеве Елизавете II и ее супругу принцу Филиппу.

Последние годы жизни она провела в Хай-Барнете, на севере Лондона. Вспоминая Борн, ее внучка сказала: «Моя бабушка была невероятно жизнерадостной: умной, творческой и остроумной». «Вклад Рут в монументальную задачу расшифровки «Энигмы» был поистине историческим», — отметили в Taxi Charity for Military Veterans, благотворительной организации, оказывающей помощь британским ветеранам и организующая для них перевозки.

В 2009 году заслуги Борн отметили в британском правительстве, наградив ее памятной доской с надписью: «Мы тоже служили». В 2018-м она стала кавалером французского ордена Почетного легиона.

23 мая 2026 года ей бы исполнилось 100 лет.