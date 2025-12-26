 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Работавшая над взломом «Энигмы» шифровальщица умерла в возрасте 99 лет

Рут Борн участвовала в расшифровке кодов нацистов во время Второй мировой, работая на аппарате Алана Тьюринга в Британии. Ее вклад во взломе шифров называют «историческим». Борн скончалась, полгода не дожив до своего столетия
Рут Борн
Рут Борн (Фото: PA Images / Reuters)

В Великобритании в возрасте 99 лет скончалась Рут Борн, работавшая оператором дешифровщика Bombe, созданного британским математиком Аланом Тьюрингом для взлома немецкой шифровальной машины «Энигма», использовавшейся нацистской Германией в годы Второй мировой войны для передачи секретных сообщений, сообщает Би-би-си.

Рут Борн — британка еврейского происхождения, родилась Манчестере и выросла в Бирмингеме. Во время войны, в возрасте 18 лет поступила в Женскую королевскую военно-морскую службу и была отобрана для секретной работы по расшифровке перехваченных сообщений в одном из пунктов главного шифровального подразделения Великобритании.

Впоследствии Борн рассказывала, что не знала о масштабах работы Блетчли-Парка на юго-востоке страны (там находился главный криптографический центр в Британии, где работал Тьюринг). «Я знала только свою часть», — говорила она. Женщина отмечала, что получала удовольствие от своей роли в операциях против нацистов.

Работа специалистов из Блетчли-Парка позволила британской разведке оперативно реагировать на расшифрованную информацию, их усилия также проложили путь к индустриализации криптографии и разработке первых компьютеров, отмечает Би-би-си.

Как пишет Sky News, спустя десятилетия Борн стала экскурсоводом в Блетчли-Парке и посвятила свою жизнь рассказам о работе во время войны. В 2011 году она лично показывала одну из машин «Энигма», которая оказалась у британцев во время войны, королеве Елизавете II и ее супругу принцу Филиппу.

Последние годы жизни она провела в Хай-Барнете, на севере Лондона. Вспоминая Борн, ее внучка сказала: «Моя бабушка была невероятно жизнерадостной: умной, творческой и остроумной». «Вклад Рут в монументальную задачу расшифровки «Энигмы» был поистине историческим», — отметили в Taxi Charity for Military Veterans, благотворительной организации, оказывающей помощь британским ветеранам и организующая для них перевозки.

В 2009 году заслуги Борн отметили в британском правительстве, наградив ее памятной доской с надписью: «Мы тоже служили». В 2018-м она стала кавалером французского ордена Почетного легиона.

23 мая 2026 года ей бы исполнилось 100 лет. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
расшифровка Вторая мировая война Великобритания Германия
Материалы по теме
Умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко
Общество
Юлия Меньшова опубликовала пост, посвященный умершей Вере Алентовой
Общество
Умерла основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
WSJ рассказала об идеях США по нормализации отношений России с Европой Политика, 13:50
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Дерипаску избрали президентом Федерации хоккея с мячом России Спорт, 13:46
Экспорт иранских ковров упал до исторического минимума из-за санкций США Политика, 13:44
МЧС предупредил о сильном снегопаде в Москве в ночь с 27 по 28 декабря Общество, 13:43
Средний класс назвал самую проблемную категорию расходов Экономика, 13:42
«Автостат» оценил перспективы корейской автомарки KGM в России в 2026 году Авто, 13:39
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
РБК запустил Школу управления Образование, 13:37
Чемпион мира по хоккею рассказал о зарплатах детских тренеров в США Спорт, 13:36
Эрмитаж обратился к прокурору Польши из-за задержания археолога Бутягина Политика, 13:36
Как меры повышения производительности труда влияют на бизнес-среду Отрасли, 13:36
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 13:32
Под Киевом открыли памятник дрону Политика, 13:30
Снежная зима добралась до Москвы. Фотогалерея Общество, 13:30 