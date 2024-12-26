Бывшие чиновники Минпромторга получили сроки по делу о «Фарме-2020»

Экс-советник президента ОКР Власенко получил семь лет за мошенничество

Подкидышева и Колотилова получили по восемь лет и шесть месяцев лишения свободы, Власенко, выступавший посредником, — семь лет. Им вменяли хищение 450 млн руб., выделенных на реализацию госпрограммы «Фарма-2020»

Ольга Колотилова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольгу Колотилову и ее заместителя Ольгу Подкидышеву к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима каждую по делу о хищении 450 млн руб., выделенных на реализацию госпрограммы «Фарма-2020». Об этом сообщила пресс-служба московских судов в телеграм-канале.

По делу также проходил экс-советник президента Олимпийского комитета России, бывший глава Федерации водного поло Алексей Власенко — его приговорили к семи годам лишения свободы. Бывший генеральный директор фирм, входивших в группу компаний «Фармдискавери», Эльмира Зубкова получила 6,5 лет, а экс-гендиректор группы Артем Вашуров — шесть лет и десять месяцев колонии, передает «Коммерсант».

Каждого из осужденных также оштрафовали на 1 млн руб. Кроме того, они вместе должны выплатить Минпромторгу 482,6 млн руб., уточняет издание.

Всем фигурантам вменяли ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере). По ней им грозило до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, будучи действующими сотрудницами Минпромторга, Коротилова и Подкидышева пролоббировали заключение контрактов с группой «Фармдискавери», совладельцем которой был бизнесмен Владимир Зубков. Соглашения на сумму 450 млн руб. касались закупки «сырых» лекарств за границей для доработки их в России, пишет газета.

В итоге «Фармдискавери» не исполнила своих обязательств по договорам. Власенко выступал посредником при контактах Колотиловой и Подкидышевой с предпринимателями, следует из материалов дела, на которые ссылается «Коммерсант».

Владимир Зубков умер во время разбирательства.

Госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» («Фарма-2020») была утверждена правительством в 2014 году, позднее срок ее реализации продлили до 2024 года. Ее целью был запуск отечественной фармпромышленности, способной обеспечить российский рынок лекарствами.