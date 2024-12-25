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Аресты генералов ,  
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СК завел дело о хищении на ремонте учебного центра Минобороны в Омске

Сюжет
Аресты генералов
Экс-начальника жилищно-коммунальной службы № 9 Есина заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Дело связано с капитальным ремонтом объектов учебного центра в Омске. Государству был причинен многомиллионный ущерб, заявили в СК
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Бывшего начальника жилищно-коммунальной службы № 9 филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны по Центральному военному округу Дмитрия Есина заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается в телеграм-канале военных следственных органов СК.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 285 УК. Оно связано с капитальным ремонтом объектов учебного центра в Омске.

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Фото:Дмитрий Дадонкин / ТАСС

По версии следствия, в 2021 году Минобороны заключило с ООО «Ижора проект плюс» госконтракт на выполнение работ в рамках гособоронзаказа. В мае прошлого года Есин принял работы, которые в действительности не были выполнены, причинив тем самым государству многомиллионный ущерб.

На этой неделе было заведено дело по этой же статье на начальницу структурного подразделения ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Ольгу Бурлакову, которую заподозрили в приемке работ ненадлежащего качества, что повлекло более десяти аварий на объектах водоснабжения. Речь идет о ремонте сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области. Госконтракт был заключен с ООО «СтройИдеал». Ущерб превысил 27 млн руб.

Кроме того, в декабре военные следователи СК сообщали о деле против бывшего генерального директора подведомственного Минобороны АО «Промгидромеханизация» (ПГМ) Андрея Спирина, которого также подозревают в злоупотреблении полномочиями. В 2022 году экс-глава «Промгидромеханизации» потратил бюджетные средства, выделенные на строительство объектов для нужд ведомства, на ремонт общежития в главном здании МГУ. Работы были выполнены в интересах ООО «Квэста Констракшн». Ущерб превысил 45 млн руб.

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Минобороны уголовное дело ЖКУ злоупотребление полномочиями
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