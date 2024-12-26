Депутаты предложат ужесточить правила поступления в вуз после колледжа

Поправки закроют «вариант обхода ЕГЭ», по которому после колледжа разрешалось сдавать для зачисления в вуз внутренние экзамены. Депутаты считают поправки способом повысить мотивацию абитуриентов и качество образования

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Выпускникам колледжей могут запретить поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, если они не изучали выбранное направление ранее в средне-специальном учебном заведении. Такое нововведение предусмотрено поправками, разработанным межфракционной группой депутатов Госдумы из комитетов по науке и высшему образованию и по просвещению, передает «Коммерсантъ».

Таким образом, возможность поступить по внутренним экзаменам останется лишь у тех, кто окончил колледж по направлению, совпадающему с выбранным для дальнейшего изучения в вузе, а перечень соответствий в учебных заведениях разработают самостоятельно.

Нынешняя система позволяет выпускникам колледжей не сдавать ЕГЭ при поступлении в вуз, сдавая внутренний экзамен. Кроме того, разрешено комбинировать сдачу экзаменов — часть в формате ЕГЭ, часть — как внутренний экзамен.

По мнению авторов инициативы, действующий порядок поступления «не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой он будет осуществлять в дальнейшем свою трудовую деятельность». «Таким образом, повысится качество образования, а школьники будут тщательнее выбирать колледж для поступления и не использовать его как вариант обхода ЕГЭ», — пояснил один из авторов инициативы первый зампред комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»).

Предложение депутатов — «разумное и своевременное», оценил первый проректор МГТУ им. Баумана Борис Падалкин. Он уверен, что «у слабых вузов есть соблазн облегчить внутренний экзамен», в результате оказываются зачислены абитуриенты «с разным уровнем знаний, а кто-то и в целом неспособный потянуть программу вуза». Если же поступающий предварительно сдал ЕГЭ или обучался о совпадающей специальности в колледже, у него, как правило, есть достаточная теоретическая база для освоения программы, считает Падалкин.

Для россиян остается важным получить высшее образование. Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы Superjob в марте 2024 года, 66% жителей России считают, что наличие диплома об окончании вуза являтся престижным. Причем за последние три года число разделяющих это мнение выросло на 3 п.п.

По данным НИУ ВШЭ, 32% обучавшихся по специальностям служащих и 13% выпускников, осваивавших рабочие профессии, продолжают учебу в вузе.