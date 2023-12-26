Суд заочно арестовал экс-главу следствия прокуратуры Довгия

Бывшего руководителя главного следственного управления СК России Дмитрия Довгия подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Дмитрий Довгий (Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) Дмитрия Довгия, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Довгий стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК). Он заочно арестован на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции.

По словам источника РБК, Довгий находится в Израиле.

Довгий занимал должность руководителя главного следственного управления СК при прокуратуре России в 2007–2008 годах. В 2008 году в отношении него была инициирована служебная проверка, 21 апреля того же года глава следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин подписал указ о его увольнении.

В 2009 году он получил девять лет колонии строгого режима и был оштрафован на 800 тыс. руб. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере €750 тыс. Тогда вину Довгий не признал и предпринял попытку обжаловать свое увольнение, однако Басманный суд отказался восстановить его в должности.

Довгий по УДО вышел на свободу в 2015 году и стал адвокатом. В частности, в 2021 году он представлял сторону защиты в деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняли в организации заказных убийств, покушении на умышленное убийство и хищении.