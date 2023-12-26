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В Челябинске самолет «Аэрофлота» уперся в сугроб после приземления

«Аэрофлот»: в Челябинске самолет уперся в сугроб на рулежной дорожке
Аэропорт Челябинска, где проходит мощный снегопад, не обеспечил достаточную уборку от снега на рулежной дорожке. В результате самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы, проскользил и уперся в сугроб
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», прибывший из Москвы в Челябинск, при рулении уперся в сугроб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Аэропорт Челябинска не обеспечил достаточную уборку от снега на рулежной дорожке, в результате чего при развороте произошло скольжение самолета, прибывшего рейсом SU1532 из Москвы», — уточнили в «Аэрофлоте».

Несмотря на то, что борт уперся в сугроб, он не покинул рулевой дорожки. После инцидента экипаж самолета запросил буксировочный тягач.

После того, как воздушное судно было осмотрено инженерно-техническим персоналом, в 09:45 по местному времени (07:45 мск) оно вылетело обратным рейсом в Москву.

В Челябинске самолет «Аэрофлота» уперся в сугроб после приземления
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Утром 26 декабря на Челябинскую область обрушился мощный снегопад. Губернатор Алексей Текслер предупредил, что, по прогнозу, снег будет идти весь день, причем в эпицентре циклона — Челябинск и близлежащие районы. В среднем уже выпало 20 см осадков.

В администрации Челябинска собрали оперативный штаб из-за метели. На этом фоне был отменен целый ряд междугородних автобусов. В Международном аэропорту Челябинска сообщили порталу 74.ru о задержках утренних рейсов, но не из-за снегопада, а по решению авиакомпании.

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«Все службы работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов. В условиях снегопада осуществляется постоянная попеременная расчистка и обработка взлетно-посадочной полосы и перрона от снега и наледи, — заверили в воздушной гавани.

Были задержаны рейсы ДР6568 Челябинск — Шереметьево, ДР414 Челябинск — Внуково, ДР324 Челябинск — Сочи, ДР550 Челябинск — Санкт-Петербург по решению авиакомпании «Победа».

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Виктория Громова Виктория Громова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Аэрофлот самолет Челябинск сугробы авиапроисшествие
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