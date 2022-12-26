СК показал видео из квартиры в Екатеринбурге, где мать убила троих детей

СК показал кадры из квартиры в Екатеринбурге, где мать убила троих детей

В Екатеринбурге 37-летняя женщина убила троих детей, в том числе полугодовалую девочку, потому что в них, по ее мнению, вселились «бесы». Следователи опубликовали кадры оперативной работы в съемной квартире, где произошло убийство

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