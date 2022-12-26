В Южной Корее подтвердили первый случай заражения «поедающей мозг» амебой

Амебу Naegleria Fowleri нашли при вскрытии умершего от менингита гражданина Южной Кореи. Перед смертью он несколько месяцев провел в Таиланде. В Роспотребнадзоре отметили, что в России таких случаев выявлено не было

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В Южной Корее выявили первый случай заражения амебой вида Naegleria Fowleri, которая может проникнуть в мозг человека и вызвать тяжелое поражение нервной системы, сообщает Koreabiomed со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

«KDCA сообщило в понедельник, что оно впервые выявило Naegleria Fowleri в стране [Южной Корее] у человека, который умер от менингита после возвращения из продолжительного пребывания за границей», — говорится в сообщении.

По данным агентства, погибший четыре месяца находился в Таиланде и вернулся в Южную Корею 10 декабря. У мужчины наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие симптомы, он умер в больнице через 11 дней после возвращения на родину. После дополнительных тестов медики подтвердили у него заражение амебой Фоулера.

Koreabiomed отмечает, что случаи заражения амебой Фоулера каждый год исчисляются единицами и что передача этого паразита от человека к человеку невозможна.

Амеба Naegleria Fowleri — одноклеточное простейшее из семейства Vahlkampfiidae. Вид назван в честь открывшего и описавшего ее в 1960 году австралийского врача Малькольма Фоулера. Эти небольшие амебы обитают в пресных водоемах при температуре 25–30 градусов. При попадании в тело человека паразит способен вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, поражающий нервную систему.

Как пояснил «РИА Новости» руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов, в России ни одного заражения амебой Фоулера пока выявлено не было.

Специалист уточнил, что заражение происходит во время купания, особенно когда человек ныряет ногами вперед и не закрывает нос. С током воды амеба может попасть туда, прицепиться к обонятельному нерву и, поедая нервную ткань, двигаться в сторону мозга.

По словам ученого, за последние 60 лет в мире было зарегистрировано около 400 случаев амебного менингоэнцефалита, из них 150 — в США. 97% зараженных амебой пациентов умерли, сообщил Семенов.