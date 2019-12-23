В Камчатском крае перевернулся автобус с 21 пассажирами

Автобус с 21 пассажиром съехал в кювет и перевернулся на трассе в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В сообщении уточняется, что авария произошла между поселком Раздольный и деревней Коряки. По предварительным данным, из-за ДТП пострадал один пассажир, у него травмы средней степени тяжести.

На месте происшествия работают спасатели и инспекторы ГИБДД. Владелец автобуса, компания «Оптимус», доставила пассажирам горячий чай и средства обогрева, говорится в сообщении.



Портал «Камчатка-Информ» со ссылкой на управление ГИБДД по краю сообщает о трех пострадавших. Уточняется, что травмы получили три женщины, но госпитализация им не потребовалась.

Ранее, 22 декабря, автобус с 20 пассажирами перевернулся в Красноярском крае. Из-за ДТП за медицинской помощью обратились десять человек. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.