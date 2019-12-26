Катерина Тихонова вошла в совет по физкультуре и спорту при правительстве

Глава «Иннопрактики» и гендиректор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» Катерина Тихонова стала членом правительственного совета по физкультуре и спорту, указано в постановлении за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева.
Кроме того, в состав совета вошли еще 27 человек, в том числе вице-премьер Ольга Голодец, министр спорта Павел Колобков, Ирина Винер-Усманова, Татьяна Тарасова, Владислав Третьяк и Ксения Шойгу.
В постановлении задачами Совета названы следующие направления работы в области физической культуры и массового спорта:
- выдвижение и поддержка общественно значимых проектов;
- обсуждение актуальных вопросов и лучших практик развития;
- рассмотрение вопросов государственной поддержки и так далее