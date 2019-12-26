Катерина Тихонова вошла в совет по физкультуре и спорту при правительстве

Катерина Тихонова вошла в совет по физкультуре и спорту при правительстве

Целью созданного Совета в постановлении правительства названа выработка решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области развития физической культуры и массового спорта

Вид на Дом Правительства Российской Федерации (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Глава «Иннопрактики» и гендиректор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» Катерина Тихонова стала членом правительственного совета по физкультуре и спорту, указано в постановлении за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева.

Кроме того, в состав совета вошли еще 27 человек, в том числе вице-премьер Ольга Голодец, министр спорта Павел Колобков, Ирина Винер-Усманова, Татьяна Тарасова, Владислав Третьяк и Ксения Шойгу.

В постановлении задачами Совета названы следующие направления работы в области физической культуры и массового спорта: