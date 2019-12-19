Путина спросили о детях и их публичности

Корреспондент русской службы Би-би-си спросила, является ли он отцом руководителя компании «Иннопрактика» Катерины Тихоновой и зампредседателя Российского общества молодых эндокринологов Марии Воронцовой.

Президента России Владимира Путина на ежегодной большой пресс-конференции спросили, когда информация о его дочерях и их деятельности станет публичной, и является ли он отцом руководителя компании «Иннопрактика» Катерины Тихоновой и зампредседателя Российского общества молодых эндокринологов совладельца Новой медицинской компании Марии Воронцовой.

«Мы видим, что этих двух женщин очень часто стали показывать по телевизору, их уже все знают, все знают их внешность, это такой секрет Полишинеля. У меня вопрос — когда вы признаете, что они ваши дети и когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров», — спросила президента корреспондент русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, которую Путин сам попросил задать вопрос, обратив внимание на плакат с надписью «Семья».

Путин в ответ предложил Би-би-си «поковыряться поподробнее». «Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Упомянули одну женщину, упомянули вторую... Вы тогда поковыряйтесь там поподробнее. И вы поймете, какой у них на самом деле бизнес и есть ли он, как таковой, и кому там, что принадлежит», — сказал президент.

Путин также отметил, что инициатором создания «Иннопрактики» был ректор МГУ Виктор Садовничий и связано с желанием сочетать возможности науки с реальными потребностями российских производителей.