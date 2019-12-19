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Путина спросили о детях и их публичности
Корреспондент русской службы Би-би-си спросила, является ли он отцом руководителя компании «Иннопрактика» Катерины Тихоновой и зампредседателя Российского общества молодых эндокринологов Марии Воронцовой.

Президента России Владимира Путина на ежегодной большой пресс-конференции спросили, когда информация о его дочерях и их деятельности станет публичной, и является ли он отцом руководителя компании «Иннопрактика» Катерины Тихоновой и зампредседателя Российского общества молодых эндокринологов совладельца Новой медицинской компании Марии Воронцовой.

«Мы видим, что этих двух женщин очень часто стали показывать по телевизору, их уже все знают, все знают их внешность, это такой секрет Полишинеля. У меня вопрос — когда вы признаете, что они ваши дети и когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров», — спросила президента корреспондент русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, которую Путин сам попросил задать вопрос, обратив внимание на плакат с надписью «Семья».

Путин в ответ предложил Би-би-си «поковыряться поподробнее». «Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Упомянули одну женщину, упомянули вторую... Вы тогда поковыряйтесь там поподробнее. И вы поймете, какой у них на самом деле бизнес и есть ли он, как таковой, и кому там, что принадлежит», — сказал президент.

Путин также отметил, что инициатором создания «Иннопрактики» был ректор МГУ Виктор Садовничий и связано с желанием сочетать возможности науки с реальными потребностями российских производителей.

«В этом весь смысл создания «Иннопрактики». Это такое звено между наукой и образованием и нашим реальным сектором экономики. Вот они чем занимаются. И дай им бог успехов, чтобы они добились там зрелых, желаемых всеми нами результатов», — сказал Путин.

Он также назвал развитие медицины одним из приоритетов для России.

«Иннопрактика» объединяет Центр национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ) и фонд «Национальное интеллектуальное развитие», руководителем которых является Катерина Тихонова. Ранее агентство Reuters сообщало, что Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина.

Мария Воронцова — член совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава и зампредседателя Российского общества молодых эндокринологов. Русская служба Би-би-си называла Воронцову старшей дочерью президента Владимира Путина, ранее об этом сообщал журнал New Times.
Официального подтверждения или опровержения информация не получала. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркивал, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Катерина Тихонова, «Иннопрактика»
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