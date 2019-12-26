Путин обратился к главе Минсельхоза фразой «за улиток спасибо»

Путин ответил на слова Дмитрия Патрушева о том, что разводящие моллюсков смогут получать финансовую поддержку. Ранее президент шутил, что с помощью улиток можно решить демографическую проблему

Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета, посвященном аграрной политике государства, поблагодарил главу Минсельхоза за то, что разведение улиток будет включено в список видов сельскохозяйственной деятельности, что позволит получать их «заводчикам» гранты от государства.

О том, что такое поручение президента выполнено, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отчитался во время заседания. Это позволит получать их «заводчикам» гранты от государства. О таком решении попросил Путина на прошедшей в Адыгее встрече с представителями общественности фермер из Московской области Сергей Балаев.

«По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры государственной поддержки, в частности гранты», — сказал Патрушев.

«За улиток спасибо», — ответил Путин.