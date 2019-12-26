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Путин обратился к главе Минсельхоза фразой «за улиток спасибо»
Путин ответил на слова Дмитрия Патрушева о том, что разводящие моллюсков смогут получать финансовую поддержку. Ранее президент шутил, что с помощью улиток можно решить демографическую проблему

Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета, посвященном аграрной политике государства, поблагодарил главу Минсельхоза за то, что разведение улиток будет включено в список видов сельскохозяйственной деятельности, что позволит получать их «заводчикам» гранты от государства.

О том, что такое поручение президента выполнено, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отчитался во время заседания. Это позволит получать их «заводчикам» гранты от государства. О таком решении попросил Путина на прошедшей в Адыгее встрече с представителями общественности фермер из Московской области Сергей Балаев.

«По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры государственной поддержки, в частности гранты», — сказал Патрушев.

«За улиток спасибо», — ответил Путин.

В ходе встречи в Адыгее президент, отвечая на просьбу фермера, упрекнул главу Минсельхоза в «дискриминации улиток». Особое внимание тогда Путин обратил на слова Балаева о том, что улитки — это «самый сильный афродизиак в мире».

«Слышали, мужики? Все на улиток. И решим заодно демографическую проблему», — отреагировал Путин.

«Мы, наша страна улитководов, победит все страны, у нас будут самые лучшие улитки», — пообещал президенту фермер.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, улитка
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