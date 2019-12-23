Путин пошутил про решение демографических проблем России с помощью улиток

Путин пошутил про решение демографических проблем России с помощью улиток

Разведение улиток позволит России решить демографическую проблему, заявил в шутку президент России Владимир Путин, узнав, что эти моллюски являются афродизиаком.

Это произошло в Адыгее во время встречи президента с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий, сообщает ТАСС.

В ходе этой встречи подмосковный фермер Сергей Балаев, который планирует разводить крокодилов, коз и улиток, попросил включить разведение последних в перечень видов сельхоздеятельности. Путин согласился, добавив, что это «хороший, питательный биологический продукт».

Тогда фермер отметил, что улитки также являются афродизиаком. «Слышали, мужики? Все на улиток. Решим заодно и демографическую проблему», — отреагировал на это глава государства.