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Путин пошутил про решение демографических проблем России с помощью улиток

Разведение улиток позволит России решить демографическую проблему, заявил в шутку президент России Владимир Путин, узнав, что эти моллюски являются афродизиаком.

Это произошло в Адыгее во время встречи президента с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий, сообщает ТАСС.

В ходе этой встречи подмосковный фермер Сергей Балаев, который планирует разводить крокодилов, коз и улиток, попросил включить разведение последних в перечень видов сельхоздеятельности. Путин согласился, добавив, что это «хороший, питательный биологический продукт».

Тогда фермер отметил, что улитки также являются афродизиаком. «Слышали, мужики? Все на улиток. Решим заодно и демографическую проблему», — отреагировал на это глава государства.

Обращаясь к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, президент добавил: «Дима, обязательно, тебе тоже пригодится» (цитата по ТАСС).

В ходе визита в Адыгею Путин также пошутил над полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым. На выставке сельхозпродукции Устинов взял в руку батон колбасы, лежащий на столе. «Колбасу положите», — сказал с улыбкой Путин. И добавил: «Верни колбасу, все прощу».

Теги: Владимир Путин, Адыгея, демография
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