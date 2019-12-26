В Росгвардии сообщили подробности нападения на подполковника

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин сообщил, что сотрудник пресс-службы Кудрявцев получил ушиб мягких тканей. Нападавшие скрылись на автомобиле, но позже были задержаны

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) не связывает нападение на сотрудника своей пресс-службы подполковника Александра Кудрявцева с его служебной деятельностью, мотивы преступления выясняются. Об этом РБК сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, неизвестные избили Кудрявцева при выходе из его дома в восемь утра 21 декабря. «Он дал им отпор, запомнил приметы, и в дальнейшем по приметам они были задержаны сотрудниками полиции», — сказал Грибакин. У сотрудника в этот день был выходной день.

Представитель Росгвардии также уточнил, что Кудрявцев занимает пост заместителя начальника одного из отделов пресс-центра военного ведомства, но в момент инцидента находился «без формы». Медики диагностировали у подполковника ушиб мягких тканей, опасности для жизни нет.

Как сообщал Telegram-канал «112» со ссылкой на неназванные источники, полиция задержала двоих злоумышленников: 43-летнего Николая Симдянова и 37-летнего Николая Кубарева. По данным Telegram-канала Baza, они напали на Кудрявцева, после чего скрылись на автомобиле.