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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
В команде «Легенды хоккея», за которую президент выступает в матчах Ночной хоккейной лиги, играют «гениальные игроки» и «звезды натуральные», которые являются чемпионами мира, Олимпийских игр и других соревнований, пояснил Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Это не команда Путина, это команда звезд хоккея, они и выигрывают. С ними легко играть, они же гениальные игроки — чемпионы мира, Олимпийских игр, [кубок] Стэнли выигрывали, неоднократно причем. Поэтому они звезды натуральные, с ними легко, они и выигрывают, это закономерно», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Глава государства подчеркнул, что не придает значения большим счетам своей команды, поскольку это все товарищеские матчи и дружеские встречи.

«Поэтому счет здесь не важен, это не имеет значения», — заключил он.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Путин, "Ночная хоккейная лига", Хоккей
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