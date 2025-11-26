 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минфин изучит ввод туристического налога на сдачу в аренду жилых домов

Минфин изучит возможность ввода туристического налога со сдачи в аренду домов
Минфин и Минэкономразвития в 2026 году изучат применение турналога к жилым домам, которые сдаются туристам, сообщил Силуанов. Тот же вопрос касательно помещений и квартир в многоквартирных домах «в проработке», сказал он
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство финансов совместно с Минэкономразвития в 2026 году проанализирует возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

«Мы в следующем году хотели проанализировать вопрос сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания и, соответственно, применения в таких случаях налогообложения туристическим налогом», — сказал он.

В Курске ввели туристический налог для гостиниц и отелей
Общество
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минэкономразвития является профильным министерством по отношению к сфере развития туризма, уточнил Силуанов.

На вопрос о возможности взимать туристический налог при сдаче в аренду помещений и квартир в многоквартирных домах, Силуанов ответил, что пока об этом речи не идет, но «тема в проработке».

«В следующем году мы вернемся к этому вопросу и, соответственно, вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог», — заключил министр.

Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Его могут вводить власти регионов и городов федерального значения на местном уровне, некоторые уже сделали это.

Налог начисляется на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице. Его ставка составляет 1% от цены проживания в 2025 году, но не менее 100 руб. в сутки.

Налоговые ставки установлены официально, но могут варьироваться с учетом сезонности и (или) категории номера, куда заселяется гость. Они не могут выходить за пределы, прописанные в Налоговом кодексе:

  • в 2025 году — 1%;
  • в 2026 году — 2%;
  • в 2027 году — 3%;
  • в 2028 году — 4%;
  • с 2029 года лимит ставки — 5%.

Плательщиками налога являются компании и граждане, которые владеют отелями, гостиницами, хостелами и др. Для уплаты места временного проживания должны быть внесены в соответствующий реестр. Деньги с налога направляют на улучшение городской инфраструктуры, общественных пространств и продвижение туристического бренда регионов.

Туристический налог уже установлен в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Архангельске, Перми, Петрозаводске, Зеленоградске, Светлогорске, Великом Новгороде, Казани, а также в Майкопском районе Адыгеи.

ФНС разъясняла, что жилые помещения в настоящее время не относятся к средствам размещения, в отношении которых уплачивается туристический налог.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минфин туристический налог жилые дома Аренда налогообложение
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
Материалы по теме
В Курске ввели туристический налог для гостиниц и отелей
Общество
Госдума подготовила проект о регулировании туристических агрегаторов
Бизнес
Назван размер пени для россиян за неуплату налогов в срок в 2025 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 15:50 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 15:50
«Биткоин показал себя плохо». Прогнозы по крипторынку на декабрь Крипто, 15:54
Почему стиль управления, который привел к успеху, начинает мешать Образование, 15:52
Как предпринимательство будет стимулировать развитие малых городов Отрасли, 15:52
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей Общество, 15:50
Идеи для криптопроектов на 2026 год. На что инвесторы готовы дать деньги Крипто, 15:48
Порвавшего «кресты» после двух игр за «Рубин» футболиста прооперировали Спорт, 15:45
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Бывший менеджер «Аэрофлота» получил девять лет за растрату 3,8 млрд руб. Бизнес, 15:35
Клуб Басты Gazgolder объявил о закрытии после 20 лет работы Технологии и медиа, 15:35
Лукашенко назвал условие успешных переговоров с США по мирному плану Политика, 15:31
Что дает соглашение об утилизации плутония и что с ним происходит сегодня База знаний, 15:29
Tenet назвал причину сокращения комплектаций у кроссовера T7 Авто, 15:27
В суде сообщили, что подозреваемые хотели отравить Соловьева пиццей Политика, 15:27
Акции НКХП обвалились на 7% на заявлении замглавы МИДа по зерновой сделке Инвестиции, 15:24