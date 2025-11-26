Минфин изучит ввод туристического налога на сдачу в аренду жилых домов

Минфин и Минэкономразвития в 2026 году изучат применение турналога к жилым домам, которые сдаются туристам, сообщил Силуанов. Тот же вопрос касательно помещений и квартир в многоквартирных домах «в проработке», сказал он

Министерство финансов совместно с Минэкономразвития в 2026 году проанализирует возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

«Мы в следующем году хотели проанализировать вопрос сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания и, соответственно, применения в таких случаях налогообложения туристическим налогом», — сказал он.

Минэкономразвития является профильным министерством по отношению к сфере развития туризма, уточнил Силуанов.

На вопрос о возможности взимать туристический налог при сдаче в аренду помещений и квартир в многоквартирных домах, Силуанов ответил, что пока об этом речи не идет, но «тема в проработке».

«В следующем году мы вернемся к этому вопросу и, соответственно, вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог», — заключил министр.

Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Его могут вводить власти регионов и городов федерального значения на местном уровне, некоторые уже сделали это. Налог начисляется на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице. Его ставка составляет 1% от цены проживания в 2025 году, но не менее 100 руб. в сутки. Налоговые ставки установлены официально, но могут варьироваться с учетом сезонности и (или) категории номера, куда заселяется гость. Они не могут выходить за пределы, прописанные в Налоговом кодексе: в 2025 году — 1%;

в 2026 году — 2%;

в 2027 году — 3%;

в 2028 году — 4%;

с 2029 года лимит ставки — 5%. Плательщиками налога являются компании и граждане, которые владеют отелями, гостиницами, хостелами и др. Для уплаты места временного проживания должны быть внесены в соответствующий реестр. Деньги с налога направляют на улучшение городской инфраструктуры, общественных пространств и продвижение туристического бренда регионов.

Туристический налог уже установлен в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Архангельске, Перми, Петрозаводске, Зеленоградске, Светлогорске, Великом Новгороде, Казани, а также в Майкопском районе Адыгеи.

ФНС разъясняла, что жилые помещения в настоящее время не относятся к средствам размещения, в отношении которых уплачивается туристический налог.