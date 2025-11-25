В Курске ввели туристический налог для гостиниц и отелей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Курске с 1 января 2026 года начнет действовать туристический сбор для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют услуги временного проживания. Налог будет постепенно увеличиваться: 2% от стоимости проживания в 2026 году, 3% в 2027 году, 4% в 2028 году и 5% начиная с 2029 года. Об этом сообщается на сайте Курского городского собрания.

Новый сбор вводится в соответствии с федеральным законом № 176-ФЗ, который с 1 января 2025 года установил туристический налог как новый вид местного сбора. Средства полностью поступают в бюджет городского округа. Курск стал одним из 754 муниципальных образований в 63 субъектах РФ, где введен этот налог.

От уплаты освобождаются несколько категорий граждан, включая:

героев СССР и России, полных кавалеров ордена Славы;

участников и инвалидов Великой Отечественной войны;

участников военной операции;

ветеранов боевых действий;

инвалидов первой и второй групп, детей-инвалидов;

жителей блокадного Ленинграда и осажденных Севастополя и Сталинграда.

Также не облагаются налогом услуги проживания для вынужденных переселенцев из приграничных территорий и граждан, размещенных во временных пунктах проживания.

Налоговая база рассчитывается от стоимости услуги проживания, за исключением перечисленных льготных категорий. Все собранные средства остаются в местном бюджете и должны направляться на развитие туристической инфраструктуры города.