МЧС: три человека погибли на руднике в Якутии из-за выброса метана

Три человека погибли на руднике в Якутии из-за выброса метана

Авария произошла на руднике в городе Удачный. Пострадали пять человек, трое из них погибли. Идет эвакуация

Фото: сайт ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)

В городе Удачный республики Якутия произошел выброс метана на руднике, сообщили РБК в пресс-службе местного управления МЧС.

«По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, трое из которых, к сожалению, погибли», — сказано в сообщении.

На место происшествия направили 12 спасателей и две единицы техники. Идет эвакуация рабочих.

На каком руднике произошел инцидент, не уточняется. В Удачном находятся рудники компании «АЛРОСА», где добывают алмазы.

17 ноября на руднике золоторудной компании «Омчак» в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение горной породы, под завалами оказались два человека, оба погибли.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы. В местном управлении СК уточнили, что погибли два подземных проходчика предприятия 1978 и 1979 годов рождения.