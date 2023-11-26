В Челябинске произошел пожар на тракторном заводе
На тракторном заводе в Челябинске произошел пожар, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.
«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара на территории трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина», — говорится в сообщении.
На заводе загорелся масляный трансформатор, уточнили в МЧС. Площадь возгорания составила 40 кв. м, открытое горение ликвидировано.
Местные жители сообщают о вспышках и звуке взрыва в районе завода, пишет «Комсомольская правда — Челябинск». По информации издания и телеграм-канала Mash, в домах, расположенных вблизи предприятия, на короткий период времени также пропало электроснабжение.
Телеграм-канал «112» сообщил, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
РБК направил запрос в пресс-службу Челябинского тракторного завода и обратился за комментарием в пресс-службу губернатора региона.
Несколькими днями ранее, 23 ноября, в Подмосковье произошел пожар на электроподстанции. Телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на очевидцев писали о вспышке со стороны подстанции в городском округе Лыткарино. Так, один из местных жителей около часа ночи увидел «яркое зарево в небе и услышал свист».
В пресс-службе администрации Лыткарино РБК сообщили об «инциденте» в Ленинском городском округе Подмосковья. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Лыткарино, инцидент произошел в селе Молоково, а на территории Лыткарино все было в порядке.
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