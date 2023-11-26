 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
0 

В Челябинске произошел пожар на тракторном заводе

МЧС: в Челябинске произошел пожар на тракторном заводе
На тракторном заводе в Челябинске произошел пожар, на предприятии загорелся масляный трансформатор. По словам очевидцев, в районе завода были видны вспышки и слышен взрыв. Кроме того, в некоторых домах пропало электричество
Фото: МЧС России по Челябинской области
Фото: МЧС России по Челябинской области

На тракторном заводе в Челябинске произошел пожар, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара на территории трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина», — говорится в сообщении.

На заводе загорелся масляный трансформатор, уточнили в МЧС. Площадь возгорания составила 40 кв. м, открытое горение ликвидировано.

В Челябинске произошел пожар на тракторном заводе
Video

Местные жители сообщают о вспышках и звуке взрыва в районе завода, пишет «Комсомольская правда — Челябинск». По информации издания и телеграм-канала Mash, в домах, расположенных вблизи предприятия, на короткий период времени также пропало электроснабжение.

Телеграм-канал «112» сообщил, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

РБК направил запрос в пресс-службу Челябинского тракторного завода и обратился за комментарием в пресс-службу губернатора региона.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

В Подмосковье произошел пожар на электроподстанции
Общество

Несколькими днями ранее, 23 ноября, в Подмосковье произошел пожар на электроподстанции. Телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на очевидцев писали о вспышке со стороны подстанции в городском округе Лыткарино. Так, один из местных жителей около часа ночи увидел «яркое зарево в небе и услышал свист».

В пресс-службе администрации Лыткарино РБК сообщили об «инциденте» в Ленинском городском округе Подмосковья. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Лыткарино, инцидент произошел в селе Молоково, а на территории Лыткарино все было в порядке.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
София Земляных
Челябинск Пожар заводы взрыв новости

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
В Подмосковье произошел пожар на электроподстанции
Общество
В Свердловской области произошел крупный пожар в гостинице
Общество
В Белоруссии потушили пожар в подземном резервуаре с остатками нефти
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 22:09
Девять летевших в Сочи рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды Общество, 21:59
ХАМАС заявил о готовности продлить перемирие Политика, 21:52
Промолчать или пошутить: психолог – о поведении на рабочих созвонах РБК и SberJazz, 21:46
В Челябинске произошел пожар на тракторном заводе Общество, 21:41
Генерал раскритиковал Зеленского за неподтвердившиеся обещания победы Политика, 21:35
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 21:23
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Клуб Карпина благодаря пенальти победил «Пари НН» Спорт, 21:01
Что нужно, чтобы начать продавать на маркетплейсе. Чек-лист РБК и Яндекс Маркет, 21:00
Погиб служивший в ВСУ вице-президент Федерации шахмат Украины Спорт, 20:51
В Крыму из-за ураганного ветра 40 тыс. человек остались без света Общество, 20:45
«Мафиози» современного искусства: кто диктует цены на рынке РБК и СберПервый, 20:37
В Крыму на фоне урагана понедельник объявили выходным днем Общество, 20:36
Стало известно имя освобожденного ХАМАС россиянина Политика, 20:25