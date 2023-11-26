На юге Франции прошли беспорядки из-за убийства подростка

Протестующие прошли маршем с пиротехникой и железными прутьями, они вступили в потасовки с полицией, 20 человек задержаны. Ультраправые потребовали «справедливости» для убитого бандой подростка

Ратуша в Креполе, где произошла трагедия, приведшая к смерти Тото (Томаса Перотто), 22 ноября 2023 г. (Фото: Sandrine Thesillat / Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В городе Роман-сюр-Изер на юге Франции прошел марш ультраправых, переросший в беспорядки, пишут BFMTV и L'Indépendant. Причиной стала гибель 16-летнего юноши по имени Томá.

В демонстрации приняли участие 80 человек в черной одежде и капюшонах, они собрались в районе Монне, где предположительно проживают девять арестованных по подозрению в причастности к смерти Томá. Демонстранты скандировали: «Справедливости для Томá — ни прощения, ни забвения!.. Улица, Франция, принадлежат нам!..» При себе у собравшихся были пиротехнические устройства и железные прутья. Одного мужчину вытащили из машины и избили.

Полицейские задержали 20 человек, из них 17 арестовали за «насилие в отношении полиции», сообщила префектура региона.

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Подросток погиб в середине ноября в результате ножевого ранения на балу в ратуше поселка Креполь. Нападавшие с холодным оружием «пришли не для того, чтобы развлечься», а чтобы «убивать людей», заявил мэр Креполя Мартин Лагут. Охранник пытался их не пустить, а находившиеся в здании вышли, чтобы понять, что происходит, после чего «началась всеобщая драка», объяснил прокурор Валанса Лоран де Каньи. Пострадали 17 человек.

Полиция уточнила, что ссора нападавших с погибшим произошла «по банальной причине, которая, по мнению некоторых, была связана с его стрижкой». Среди подозреваемых — трое несовершеннолетних старше 16 лет, остальным от 19 до 22 лет.

Полиция опросила за неделю 103 свидетелей, некоторые из них вспомнили, что на месте происшествия звучали оскорбления в адрес светлокожих.

Прокуратура в ответ на критику со стороны крайне правых подчеркнула, что пока нельзя утверждать, что школьник стал жертвой из-за принадлежности к «расе, этнической группе, нации или конкретной религии», а мотивы и личности преступников не стоит сводить к домыслам. Предполагаемый убийца — француз по национальности, родился в Роман-сюр-Изере, его мать также этническая француженка, добавили в ведомстве.