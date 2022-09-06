Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Екатеринбург из-за проблем с шасси

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Самолет, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за сбоя в системе уборки шасси, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», совершавшей рейс.

«Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово.

26 июля из-за проблем с шасси в аэропорту Южно-Сахалинска аварийно приземлился самолет Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы. Согласно информации МЧС, на борту находились 399 человек, в том числе 13 членов экипажа, никто из них не пострадал. Sakhalin.info уточняет, что на основной стойке шасси было спущено колесо.

В «Аэрофлоте» рассказали, что командир воздушного судна во время захода на посадку сообщил местным службам об индикации низкого давления в колесе. Посадка прошла в штатном режиме, после замены колеса самолет выполнил обратный рейс в Москву.