Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Екатеринбург из-за проблем с шасси

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 60,14 (-0,08) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 60,9 (+0,53) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Путин прибыл на полигон в Приморье и начал закрытое совещание с Шойгу Политика, 08:35
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 08:31
Шувалов заявил, что без Владивостока с 1 млн жителей «плохо будет всем» Экономика, 08:26
В МИДе ответили на идею Трасс об изъятии активов России в Великобритании Политика, 08:13
Как работает турецкая схема по доставке европейских товаров в Россию Pro, 08:07
Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за цен на газ Политика, 08:06
Собственник «Пятерочки» откроет не менее 100 магазинов на Дальнем Востоке Бизнес, 08:04
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 08:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Рецессия в Европе неизбежна. Кто пострадает сильнее всего — The Economist Pro, 07:51
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Екатеринбург из-за проблем с шасси Общество, 07:35
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 07:25
Глава Ростуризма предложила увеличить кешбэк за туры на Дальний Восток Бизнес, 07:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Россия после споров с Норвегией отправила на Шпицберген 10 контейнеров Экономика, 07:17
Общество ,  
0 

Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Екатеринбург из-за проблем с шасси

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Самолет, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за сбоя в системе уборки шасси, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», совершавшей рейс.

«Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово.

Вернувшийся в Москву из-за проблем с шасси самолет DHL сел в Шереметьево
Общество

26 июля из-за проблем с шасси в аэропорту Южно-Сахалинска аварийно приземлился самолет Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы. Согласно информации МЧС, на борту находились 399 человек, в том числе 13 членов экипажа, никто из них не пострадал. Sakhalin.info уточняет, что на основной стойке шасси было спущено колесо.

В «Аэрофлоте» рассказали, что командир воздушного судна во время захода на посадку сообщил местным службам об индикации низкого давления в колесе. Посадка прошла в штатном режиме, после замены колеса самолет выполнил обратный рейс в Москву.

Читайте на РБК Pro
Pro
В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять
Прогнозы
Pro
Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем
Статьи
Pro
Фото: Pablo Heimplatz / Unsplash Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода
Инструкции
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Фото: Mike Segar / Reuters Вопросы, которые управляют переговорами: как задать и что ждать в ответ
Статьи
Pro
Фото: Johannes Simon / Getty Images «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы
Статьи
Теги
Екатеринбург Сочи самолет повреждение шасси
Материалы по теме
В США пострадали три человека из-за проблем с шасси при посадке самолета
Общество
У садившегося в Сочи самолета загорелось шасси
Общество
В аэропорту Иркутска сел Ан-24 с горящим шасси
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter