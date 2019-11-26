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Эксперты оценили отмену Путиным детских пособий в 50 руб.
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС )

Когда детские пособия в размере 50 руб. вводились, все исходили из того, что это новая система защиты. Однако, за прошедшие годы эта сумма стала ничтожной, а для поддержки населения ввели другие механизмы, заявил РБК проректор Академии труда и социальных отношений Алексей Сафонов.

«Сейчас 50 рублей стали ничтожны с точки зрения своей покупательной способности, ровно также, как и их отмена не имеет смысла с точки зрения экономии для бюджета страны. Это решение принимается в рамках проведения этой политики адресности, распределения в пользу нуждающихся слоев населения», — сказал Сафонов. Он отметил, что сэкономленные средства не внесут лепту в борьбу с бедностью, речь идет просто об отмене устаревшей неэффективной меры.

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Когда пособие в 50 руб. вводилось (в 1994 году. — РБК), оно не было таким маленьким, как сейчас, считает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. «Дело в том, что сейчас она, конечно, не соответствует реальности. И надо понимать, что то, что сейчас отменено — отменено в рамках общей реформы. Сейчас вводятся новые меры поддержки семей с учетом их малоимущности, то есть не всем пособие «тонким слоем», а тем, кому оно действительно нужно», — заявила она.

С 1 января 2020 года в России перестанут выплачивать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб., которые получали матери (или другие родственники), находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Выплаты продолжат получать те, кому их назначили до 1 января.

Летом премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал, что выплаты на одного ребенка в возрасте от полутора до трех для малоимущих семей увеличат в 200 раз — с 50 руб. до уровня прожиточного минимума в регионе, то есть около 10 тыс. руб. Соответствующий закон был подписан президентом в августе, он вступает в силу 1 января 2020 года. Расходы на его реализацию оцениваются в 74,9 млрд руб.

Теги: пособия, дети, новости РБК
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