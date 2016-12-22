Греф сравнил свои ощущения на посту главы Сбербанка с паранойей

По словам главы Сбербанка, паранойя помогает переосмысливать свои действия так, чтобы компания находилась в авангарде, а не в хвосте

Герман Греф (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Президент и глава правления Сбербанка Герман Греф признался, что переживает из-за того, что своими действиями может приблизить его конец. По словам Грефа, схожие параноидальные страхи испытывают и многие другие главы крупных компаний и лидеры государств.

«Люди, которые несут большую ответственность (не важно, лидеры ли это государства, — я им вообще не завидую), лидеры крупных компаний, в шкуре которого и я нахожусь, — это во многом паранойя. Паранойя этого конца, потому что, не дай господь бог, ты приблизишь этот конец и ты войдешь в историю компании (в моем случае это 176-летняя история) как человек, который приблизил конец», — сказал Греф на сессии проходящего в Москве Гайдаровского форума.

В своей речи Греф напомнил о книге одного из основателей корпорации Intel Эндрю Гроува «Выживают только параноики. Как использовать кризисные периоды, с которыми сталкивается любая компания». По словам главы Сбербанка, паранойя помогает переосмысливать свои действия так, чтобы компания находилась в авангарде, а не в хвосте.

В предисловии к русскому изданию книги сам Гроув, занимавший тогда пост главы совета директоров Intel, утверждал, что описанная им паранойя не имеет никакого отношения к психиатрии.

«Я пытался таким образом охарактеризовать то отношение, которое мы вырабатываем к нашему делу, к бизнесу. Паранойя заставляет нас рисковать, творчески мыслить, ставить перед собой сложные задачи и безукоризненно их решать. Прогресс заставляет нас всегда быть параноиками, хотя бы в деловой сфере нашей жизни», — писал Гроув.

Осенью 2017 года Греф говорил, что видит своей задачей, чтобы история Сбербанка, которому в прошлом году исполнилось 176 лет, не закончилась на нем, для чего нужны «прагматические шаги, связанные с имплементацией самых передовых технологий».