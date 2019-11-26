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Летевший из Еревана в Москву лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону
Пассажиров отправили в Москву на запасном самолете. Причину вынужденной посадки авиационные власти Армении не назвали
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании «Армения», выполнявший рейс по маршруту Ереван — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщается на странице Комитета гражданской авиации Армении в Facebook.

Причины вынужденной посадки в ведомстве не назвали.

Представитель ростовского аэропорта заявил «РИА Новости», что лайнер «Армении» совершил вынужденную посадку по техническим причинам. В 18:26 запасной борт авиакомпании забрал пассажиров из Ростова-на-Дону и вылетел в Москву.

РБК направил запрос в пресс-службу Комитета гражданской авиации Армении, в пресс-службу авиакомпании «Армения», в пресс-службу аэропорта Платов.

Общество
Пилот рейса «Аэрофлота» умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

24 ноября в Ростове экстренно сел пассажирский лайнер «Аэрофлота», летевший из Москвы в Анапу. В авиакомпании заявили, что сажать самолет там пришлось из-за того, что во время полета ухудшилось самочувствие второго пилота. После посадки его передали врачам, но мужчина скончался в машине скорой помощи.

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета организовало доследственную проверку из-за экстренной посадки. По данным ведомства, никто из пассажиров не пострадал.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Ростов-на-Дону, вынужденная посадка
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