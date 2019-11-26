Летевший из Еревана в Москву лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании «Армения», выполнявший рейс по маршруту Ереван — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщается на странице Комитета гражданской авиации Армении в Facebook.
Причины вынужденной посадки в ведомстве не назвали.
Представитель ростовского аэропорта заявил «РИА Новости», что лайнер «Армении» совершил вынужденную посадку по техническим причинам. В 18:26 запасной борт авиакомпании забрал пассажиров из Ростова-на-Дону и вылетел в Москву.
РБК направил запрос в пресс-службу Комитета гражданской авиации Армении, в пресс-службу авиакомпании «Армения», в пресс-службу аэропорта Платов.