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В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски
Их провели из-за невыполнения обязательств по договорам 2014 года. По данным СМИ, речь идет о контрактах с ЛУКОЙЛом. В Морской спасательной службе это опровергли, связав обыски с деятельностью бывшего руководителя
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Еще тогда наша служба называлась «Государственная морская спасательная служба», а не как сейчас, и руководителем был Дмитрий Смирнов. Это, видимо, в отношении него проводятся какие-то действия», — заявили в Морской спасательной службе.

Там отметили, что предоставили правоохранительным органам документы из архива. Обыск проводили сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте при участии ФСБ.

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Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на представителя службы, речь идет о контрактах с ЛУКОЙЛом. По информации источника агентства, они затрагивали сделку одного из субподрядчиков службы, фирмы «Эко Фрахт», со структурами нефтяной компании, а правоохранительные органы искали бумаги, связанные с деятельностью Смирнова.

Морская спасательная служба позже опровергла «Известиям» информацию о том, что контракты были с ЛУКОЙЛом, не уточнив участников сделки.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Согласно информации из базы данных СПАРК, Смирнов возглавлял ведомство с февраля 2013-го по июнь 2014 года. После него и.о. руководителя назначили Андрея Хаустова. В июне 2014 года в ходе реорганизации служба стала называться ФБУ «Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба». В январе 2015 года ее переименовали в Морскую спасательную службу Росморречфлота.

Авторы: Артем Афонский, Гаяна Демурина
Теги: Росморречфлот, обыски, выемка документов
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