В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски

Их провели из-за невыполнения обязательств по договорам 2014 года. По данным СМИ, речь идет о контрактах с ЛУКОЙЛом. В Морской спасательной службе это опровергли, связав обыски с деятельностью бывшего руководителя

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Еще тогда наша служба называлась «Государственная морская спасательная служба», а не как сейчас, и руководителем был Дмитрий Смирнов. Это, видимо, в отношении него проводятся какие-то действия», — заявили в Морской спасательной службе.

Там отметили, что предоставили правоохранительным органам документы из архива. Обыск проводили сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте при участии ФСБ.

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на представителя службы, речь идет о контрактах с ЛУКОЙЛом. По информации источника агентства, они затрагивали сделку одного из субподрядчиков службы, фирмы «Эко Фрахт», со структурами нефтяной компании, а правоохранительные органы искали бумаги, связанные с деятельностью Смирнова.