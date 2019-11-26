Причинами гибели Boeing в Ростове назвали ступор и растерянность пилота

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,26) Quote, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (+0,2) Quote, 12:39
На сайте госуслуг произошел сбой Технологии и медиа, 18:54 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 18:49 «Динамо» выиграло суд на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша Спорт, 18:42 Власти Москвы сообщили о кинозалах и бассейне на месте «Соловья» Общество, 18:41 В профиле Зеленского на сайте Кремля использовали его фото из сериала Общество, 18:33 Эффект лени: зачем заставлять сотрудников меньше работать — Bloomberg Pro, 18:33 Конкурс «Сложности приводят к успеху»: гран-при 1 млн руб. РБК и ВТБ, 18:20 Мосгорсуд отпустил из-под стражи замглавы Росалкогольрегулирования Общество, 18:16 Когда криптовалюта заменит наличные Крипто, 18:15 Тинькофф списал на открытые данные предложение бота Олега отрезать пальцы Финансы, 18:12 В Польше задержали трех бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» и PGNiG Политика, 18:05 «Дочка» «Ростеха» отказалась от монополии на препараты крови для госнужд Общество, 17:57 На стыке бизнеса и кода: зачем нужны продакт-менеджеры Pro, 17:56 Как машинное обучение увеличило продажи авиабилетов на 17% РБК и Microsoft, 17:50
Крушение Boeing 737 в Ростове ,  
0 
Причинами гибели Boeing в Ростове назвали ступор и растерянность пилота
Самолет авиакомпании Flydubai разбился после того, как командир воздушного судна попал в психологический «клинч», а второй пилот не смог исправить ситуацию. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета
Фото: РИА Новости / Zuma / ТАСС

Разбившийся в 2016 году в Ростове-на-Дону Boeing 737 авиакомпании Flydubai, на борту которого находилось 62 человека, потерпел крушение из-за ошибок в пилотировании, говорится в окончательной версии отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по результатам расследования авиационного происшествия.

«Катастрофа самолета Boeing 737-8KN A6-FDN произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС ситуационной осведомленности ночью, в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полета и столкновению самолета с землей», — описывают причины трагедии 19 марта 2016 года авторы отчета.

В документе говорится, что, не сумев совершить посадку с первой попытки, командир воздушного судна (КВС) попал в психологический «клинч», в результате которого один план действий был разрушен, а новый устойчиво не сформировался.

«КВС, не достигая своими действиями поставленной цели, находился в «растерянном» состоянии и потерял способность к прогнозу дальнейшего поведения самолета («отставал от самолета»). Это привело к потере ситуационной осведомленности и попаданию в состояние психологического ступора», — говорится в отчете.

Политика
Катастрофа в Ростове-на-Дону: что известно о падении дубайского рейса

Ключевым моментом перехода ситуации в катастрофическую МАК называет то, что командир нажал и в течение 12 секунд удерживал кнопки управления стабилизаторами в направлении «на пикирование». В результате самолет столкнулся с землей.

В отчете МАК указывается, что второй пилот Boeing в течение более 30 секунд подсказывал КВС правильные действия и даже пытался вмешаться в управление, однако его усилия не принесли положительного результата «из-за продолжающихся неправильных действий КВС и особенностей конструкции продольного управления самолета».

В документе особо отмечено, что в руководствах по производству полетов (РПП) авиакомпаний обычно не рассматриваются случаи, когда пилот отвечает на вопросы и вроде бы управляет воздушным судном, но его действия «явно неадекватны текущей полетной ситуации».

Особое внимание в МАК обращают на то, что к моменту катастрофы летчики находились в воздухе уже шесть часов, в том числе два часа «в напряженной рабочей обстановке, связанной с необходимостью принимать нестандартные решения». Сама катастрофа произошла ночью (в 3:42 мск, 4:42 по времени аэропорта вылета в Дубае), то есть, как отмечается в отчете МАК, в самое неблагоприятное с точки зрения биоритмов время, когда «работоспособность человека резко снижается и находится на нижнем пределе, а вероятность совершения ошибок возрастает».

Фотогалерея 
Крушение Boeing 737-800 в Ростове-на-Дону

На борту разбившегося 19 марта 2016 года Boeing 737-800, выполнявшего рейс из Дубая в Ростов-на-Дону, находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В январе 2019 года родственники погибших пассажиров и авиакомпания Flydubai заключили мировые соглашения. Ранее сообщалось, что семьи погибших требуют выплаты за каждую жертву по $10 млн.

Автор: Евгений Калюков
Теги: авиакатастрофа
Материалы по теме
Катастрофа в Ростове-на-Дону: что известно о падении дубайского рейса
Политика
Семьи погибших в крушении Boeing потребовали миллионы долларов у FlyDubai
Общество
Источник в МАКе ответил на версию об умышленных действиях пилота flydubai
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter