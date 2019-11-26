Причинами гибели Boeing в Ростове назвали ступор и растерянность пилота

Самолет авиакомпании Flydubai разбился после того, как командир воздушного судна попал в психологический «клинч», а второй пилот не смог исправить ситуацию. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета

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Разбившийся в 2016 году в Ростове-на-Дону Boeing 737 авиакомпании Flydubai, на борту которого находилось 62 человека, потерпел крушение из-за ошибок в пилотировании, говорится в окончательной версии отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по результатам расследования авиационного происшествия.

«Катастрофа самолета Boeing 737-8KN A6-FDN произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС ситуационной осведомленности ночью, в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полета и столкновению самолета с землей», — описывают причины трагедии 19 марта 2016 года авторы отчета.

В документе говорится, что, не сумев совершить посадку с первой попытки, командир воздушного судна (КВС) попал в психологический «клинч», в результате которого один план действий был разрушен, а новый устойчиво не сформировался.

«КВС, не достигая своими действиями поставленной цели, находился в «растерянном» состоянии и потерял способность к прогнозу дальнейшего поведения самолета («отставал от самолета»). Это привело к потере ситуационной осведомленности и попаданию в состояние психологического ступора», — говорится в отчете.