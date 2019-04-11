Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России

На рынке труда в регионах России отмечается рост спроса на рабочие специальности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института повышения квалификации «ТехноПрогресс».

Самыми востребованными являются стропальщики, электрогазосварщики, рабочие люльки подъемника, специалисты, операторы котельных, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций.

Как пишет издание, согласно мониторингу рынка труда в России, в 2018 году спрос на курсы повышения квалификации вырос на 30%. Несмотря на то что доля рабочих специальностей невелика, все же отмечается тенденция роста. Так, за последние три года этот показатель увеличился примерно вдвое.