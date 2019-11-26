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В Крыму с двух военных взыщут 31 млн руб. за случайно запущенную ракету
Ракета Х-29 (Фото: KGyST / Wikipedia)

В Крыму суд постановил взыскать с двух военных техников 31 млн руб. в качестве возмещения за случайный пуск высокоточной ракеты X-29ТД, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение судьи.

Ранее обоих признали виновными в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ). Минобороны оценивало ущерб от инцидента в 46 млн руб.

Инцидент произошел в октябре 2017 года в ангаре на аэродроме в Саках. Техники проверяли одну из ракет, с которыми незадолго до этого вылетел истребитель Су-30СМ. Из-за нарушения регламента работ у нее запустился двигатель. Ракета не взорвалась, но успела разрушить часть оборудования и снести стену ангара, прежде чем остановилась.

В результате случайного пуска оказалась разрушена и сама ракета. По пути она уничтожила еще одну ракету такого же типа и повредила комплекс подготовки авиационных средств поражения «Ока», с помощью которого техники проверяли ракеты на годность. Стоимость каждой из Х-29ТД военные в итоге оценили в 18,459 тыс. руб. остальное оборудование — в 9,5 млн руб. Комплекс «Ока» в итоге восстановили. Часть оборудования, как выяснили в суде, стоила меньше заявленной Минобороны суммы, поскольку было не новым и эксплуатировалось уже более 20 лет.

Общество
В Крыму двух военнослужащих осудили за случайный пуск ракеты

Ранее Крымский гарнизонный суд признал техников виновными в случайном запуске ракеты и ввел в отношении них ограничения по службе с удержанием части зарплаты.

Теги: Крым, военные, штраф, ракета
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В Крыму двух военнослужащих осудили за случайный пуск ракеты
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