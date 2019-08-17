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СМИ узнали о случайно запущенной в ангаре в Крыму ракете

Минобороны требует взыскать более 46 млн руб. с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота. Как пишет «Коммерсантъ», они по случайности запустили на аэродроме в Крыму управляемую ракету Х-29ТД. 

Против Алексея Чебанова и Николая Зверева завели до по ч. 1 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). 

По данным издания, ссылающегося на материалы дела, инцидент произошел в воинской части 59882 на военном аэродроме Саки. Военные не проверили исправность чековых механизмов Х-29ТД, но решили проверить ракету на аппаратуре комплекса «Ока». В ходе работ сработали пиропатроны с током из-за чего Х-29ТД снесла ворота и часть стены ангара.   

Бухгалтерская судебная экспертиза определила стоимость каждой из двух подлежащих списанию Х-29ТД в 18 млн 459 тыс. руб., «Оку» и другое оборудование оценили в 9,5 млн руб. Общий материальный ущерб, причиненный Минобороны, в итоге оценили в размере 46,5 млн руб., как «иные тяжкие последствия».  

Кроме того, экспертиза установила, что игла чеки М2 была «сдернута» до проведения проверки ракеты на «Оке». Так, пуск двигателя при проверке с использованием «Оки» возможен только при подстыкованных к пиропатронам запуска разъемах безопасности Ш21 и Ш22 и замкнутых контактах чекового механизма М2. 

По данным «Коммерсанта», в качестве смягчающего обстоятельства суд принял то, что военнослужащие добровольно возместили часть ущерба в размере 3 тыс. руб. В отношении Алексея Чебанова ввели ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из денежного довольствия, Николаю Звереву — год с выплатой 10%. 

Теги: Крым, воинская часть, Минобороны
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