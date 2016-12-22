Александр Хлопонин после ухода с должности вице-премьера стал советником ректора Финансового университета при правительстве РФ. В кабинете министров Хлопонин отработал с 2010 по 2018 год

Александр Хлопонин (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Бывший вице-премьер Александр Хлопонин стал советником ректора Финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаила Эскиндарова. Об этом сообщил РБК сам Эскиндаров.

«Он стал советником еще в сентябре. Александр — наш выпускник, и он часто бывал у нас и когда был на должности губернатора, и вице-премьера, тут ничего удивительного. Мы сотрудничаем еще с 1982 года», — сказал ректор университета.

На момент подготовки этого материала на сайте университета среди советников фамилия Хлопонина указана не была. Также Хлопонина не оказалось в перечне знаменитых выпускников этого учебного заведения, хотя там значились бизнесмен Михаил Прохоров и первый вице-премьер Антон Силуанов. Московский финансовый институт (так тогда называлось это учебное заведение) Хлопонин закончил в 1989 году.

После инаугурации президента Владимира Путина 7 мая 2018 года правительство, в котором Хлопонин был вице-премьером, ушло в отставку. В новый состав правительства он не вошел.

В 1990-х годах Хлопонин был топ-менеджером «Норильского никеля», а в 2001 году стал губернатором Таймырского автономного округа. Уже в следующем году он выиграл выборы и стал губернатором Красноярского края, заменив погибшего в авиакатастрофе генерала Александра Лебедя.

В 2010 году Хлопонин стал полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе и заместителем председателя правительства.

В июле 2018 года источник в финансово-экономическом блоке правительства рассказал, что кандидатура Хлопонина рассматривается на должность главы совета директоров «Россетей», на которой он должен был сменить министра энергетики Александра Новака, сообщил РБК. Источник РБК в Минэнерго подтвердил, что Хлопонин выдвинут на пост председателя совета директоров «Россетей».

Однако позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил о директиве вице-премьера Дмитрия Козака, которая предписывала Новаку возглавить совет директоров «Россетей».