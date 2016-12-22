В Магадане отказались признать регион одним из самых пьющих в России

Рейтинг трезвости регионов России, в котором Магаданская область вошла в тройку самых пьющих, составлен несправедливо и некорректно, заявил анонимный представитель минздрава региона

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

В министерстве здравоохранения Магаданской области не согласились с выводами экспертов и аналитиков федерального проекта «Трезвая Россия», включивших регион в тройку самых пьющих в стране. Об этом представитель ведомства, который пожелал остаться анонимным, рассказал «РИА Новости». В опубликованном на сайте проекта «Рейтинге трезвости регионов-2018» кроме Магаданской области в тройку самых пьющих вошли также Чукотский и Ненецкий автономные округа, а самыми трезвыми субъектами Федерации были признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Собеседник агентства заявил, что рейтинг составлен несправедливо. «Мы считаем, что этот рейтинг составлен несправедливо и некорректно. Он не учитывает производство домашнего вина и самогона. На юге России, как известно, делают домашнее вино, в средней полосе — самогон. У нас же употребляют исключительно покупной алкоголь. Так что такой подсчет некорректен», — заявил он.

По словам представителя регионального минздрава, Магаданская область улучшает свои показатели по уровню смертности в состоянии алкогольного опьянения. «У нас три года подряд падает уровень смертности в состоянии алкогольного опьянения. И в целом показатели по количеству преступлений, совершенных пьяными, улучшаются. То есть статистика меняется к лучшему. В регионе проделана большая работа. А рейтинг практически не меняется», — посетовал он.

Вице-губернатор Чукотки Евгений Подлесный заявил ТАСС, что необходимо «смотреть динамику процесса, а уровень алкоголизма в регионе снижается». Он добавил, что в округе ограничивают время продажи алкоголя и увеличивают число населенных пунктов, в которых частично или полностью ограничивают продажи спиртного. При этом вице-губернатор отметил, что в рейтинге «Трезвой России» не учитывается ряд косвенных показателей.

Составители рейтинга объяснили, что мониторинг регионов проводился по шести критериям, а итоговый балл «исчислялся путем суммирования занятых этим регионом мест по каждому из шести базовых критериев».

Среди критериев оценки регионов были смертность от алкоголя, число зарегистрированных больных с диагнозом «алкоголизм», количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, объем проданной в регионе алкогольной продукции, количество правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкоголя, и «сила регионального антиалкогольного законодательства». Последняя рассчитывалась на основе количества часов в сутки, когда запрещена продажа алкоголя, и числа дней в году, когда действует запрет на продажу алкоголя.

Проект «Трезвая Россия» был открыт в 2012 году. Его основной задачей провозглашена «консолидация всех разумных сил общества, включая государство, бизнес, общественные организации, религиозные объединения и все ответственные политические партии, для создания эффективной системы, направленной на избавление граждан России от алкогольной и

наркотической угрозы».