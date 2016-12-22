ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,15 66,21 EUR Нал. 76,25 75,26 USD Бирж. 66,75 +0,55 EUR Бирж. 75,89 +0,84 USD ЦБ. 66,51 +0,84 EUR ЦБ. 75,57 +0,63 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4021,30 +83,40 IMOEX 2318,07 -1,06% RTSI 1094,06 -1,75% Brent 59,92 +1,90% DJIA 24285,95 -0,73% Nasdaq 6938,98 -0,48%
В Магадане отказались признать регион одним из самых пьющих в России
Лента новостей
Более 80% гуманитарной помощи от России получила Сирия 14:00, Экономика Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 13:55, РБК и Белая Дача Цена биткоина и оплата налогов криптовалютой: все о цифровых деньгах 13:55, Крипто На Камчатке уволили сравнившую пенсионера с животным чиновницу 13:52, Общество Суд выпустил рэпера Хаски из-под ареста 13:47, Общество В Харькове генконсульство России забросали фаерами 13:39, Общество Москалькова рассказала о состоянии задержанных украинских моряков 13:35, Политика Грузовик, комбайн, подлодка: как снимают погони в кино 13:32, РБК и Toyo Хлопонин стал советником ректора Финансового университета 13:31, Общество Садовничий станет главой Фонда развития Московского университета 13:31, Общество «Я спрятался за кинокамерой»: чем запомнился режиссер Бернардо Бертолуччи 13:30, Фотогалерея  В Москве открыли канатную дорогу между «Лужниками» и Воробьевыми горами 13:29, Общество В МИДе назвали бенефициаров разрыва ДРСМД 13:10, Политика Гид по полезным знакомствам для бизнеса: где, как и когда 13:08, РБК и Открытие Самоукладывающиеся кирпичи: почему строительство не менялось так долго 13:05, Строительство  5 бизнесменов в экстремальном спорте 13:02, Стиль Компания «Роснано» сообщила о продаже 49% в «Хевеле» до конца года 13:01, Бизнес Опубликовано видео с задержанными Россией украинскими кораблями в Керчи 12:57, Политика В Магадане отказались признать регион одним из самых пьющих в России 12:53, Общество Защита обвиняемых в изнасиловании дознавателя попросила отменить их арест 12:53, Общество Кремль назвал события в Керченском проливе «очень опасной провокацией» 12:53, Политика Как онлайн-сервисы и автоматизация работы аптек повлияют на цену лекарств 12:52, Партнерский материал Болельщики «Спартака» раскрыли детали избрания Глушакова капитаном 12:46, Спорт Что произошло с Sirin Labs: цена токена взлетела на 214% и резко упала 12:43, Крипто Приговоренного в ОАЭ к пожизненному сроку британского ученого помиловали 12:29, Общество Полузабытая советская традиция: 5 причин сдавать макулатуру 12:22, Партнерский материал Венесуэла отдаст $1,4 млрд ради сохранения заложенного «Роснефти» актива 12:17, Общество Суд отклонил иск «Росгосстраха» к «Капитал Лайф» Гинера на 151 млрд руб. 12:15, Бизнес
В Магадане отказались признать регион одним из самых пьющих в России
Общество, 12:53
0
В Магадане отказались признать регион одним из самых пьющих в России
Рейтинг трезвости регионов России, в котором Магаданская область вошла в тройку самых пьющих, составлен несправедливо и некорректно, заявил анонимный представитель минздрава региона
Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

В министерстве здравоохранения Магаданской области не согласились с выводами экспертов и аналитиков федерального проекта «Трезвая Россия», включивших регион в тройку самых пьющих в стране. Об этом представитель ведомства, который пожелал остаться анонимным, рассказал «РИА Новости». В опубликованном на сайте проекта «Рейтинге трезвости регионов-2018» кроме Магаданской области в тройку самых пьющих вошли также Чукотский и Ненецкий автономные округа, а самыми трезвыми субъектами Федерации были признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Собеседник агентства заявил, что рейтинг составлен несправедливо. «Мы считаем, что этот рейтинг составлен несправедливо и некорректно. Он не учитывает производство домашнего вина и самогона. На юге России, как известно, делают домашнее вино, в средней полосе — самогон. У нас же употребляют исключительно покупной алкоголь. Так что такой подсчет некорректен», — заявил он.

По словам представителя регионального минздрава, Магаданская область улучшает свои показатели по уровню смертности в состоянии алкогольного опьянения. «У нас три года подряд падает уровень смертности в состоянии алкогольного опьянения. И в целом показатели по количеству преступлений, совершенных пьяными, улучшаются. То есть статистика меняется к лучшему. В регионе проделана большая работа. А рейтинг практически не меняется», — посетовал он.

Вице-губернатор Чукотки Евгений Подлесный заявил ТАСС, что необходимо «смотреть динамику процесса, а уровень алкоголизма в регионе снижается». Он добавил, что в округе ограничивают время продажи алкоголя и увеличивают число населенных пунктов, в которых частично или полностью ограничивают продажи спиртного. При этом вице-губернатор отметил, что в рейтинге «Трезвой России» не учитывается ряд косвенных показателей.

Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России
Общество

Составители рейтинга объяснили, что мониторинг регионов проводился по шести критериям, а итоговый балл «исчислялся путем суммирования занятых этим регионом мест по каждому из шести базовых критериев».

Среди критериев оценки регионов были смертность от алкоголя, число зарегистрированных больных с диагнозом «алкоголизм», количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, объем проданной в регионе алкогольной продукции, количество правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкоголя, и «сила регионального антиалкогольного законодательства». Последняя рассчитывалась на основе количества часов в сутки, когда запрещена продажа алкоголя, и числа дней в году, когда действует запрет на продажу алкоголя.

Проект «Трезвая Россия» был открыт в 2012 году. Его основной задачей провозглашена «консолидация всех разумных сил общества, включая государство, бизнес, общественные организации, религиозные объединения и все ответственные политические партии, для создания эффективной системы, направленной на избавление граждан России от алкогольной и
наркотической угрозы».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Магадан , рейтинги , минздрав
Главное
Москалькова рассказала о состоянии задержанных украинских моряков Политика
Материалы по теме
В Петербурге обнаружили склад со 125 тыс. бутылок контрафактного алкоголя Общество
Под Саратовом три человека умерли после распития суррогатного алкоголя Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter