Полиция начала проверку после массовой драки в ресторане во Владикавказе
Полиция проводит проверку по факту драки после концерта во Владикавказе и ищет зачинщиков конфликта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Северной Осетии.
«Накануне в одном из известных в республике ресторанов, между посетителями заведения произошел конфликт, который впоследствии перерос в драку <...> Все активные участники происшествия будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.
Название заведения в полиции не уточнили. «РИА Новости» со ссылкой на источник пишет, что массовая драка произошла в ресторане «Торне» — после концерта певца BLIZKEY (настоящее имя — Валерий Майромян) родом из Абхазии.
Телеграм-канал SHOT писал, что драка в столице Северной Осетии, сопровождаемая «лезгинкой на столах», произошла на самом концерте BLIZKEY. По данным канала, после потасовки несколько человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
