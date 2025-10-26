В России появился профессиональный праздник в честь работников суда

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России вводится новый праздник — День работника суда, его будут отмечать ежегодно 5 ноября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В пресс-службе правительства отметили, что празднование приурочено к дате издания указа императора Петра I «О форме суда», выпущенного в 1723 году. Документ определил порядок рассмотрения дел судами и установил, что гражданские дела и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон. Также суд получил право применять к сторонам меры принуждения, такие как арест.

В Верховном суде, комментируя ТАСС постановление кабмина, отметили, что новый профессиональный праздник станет еще одним шагом «к укреплению престижа судебной системы и признанию заслуг работников правосудия». Общая штатная численность работников российской судебной системы составляет около 120 тыс. человек.

До этого судьи не имели своего официального праздника, но он был у адвокатов (День российской адвокатуры — 31 мая), у судебных приставов (День судебного пристава — 1 ноября). День работника суда станет профессиональным праздником и для судей в отставке.