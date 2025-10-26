Ученые оценили возможность дыхания через анус

Бывший главный пульмонолог Подмосковья Островский сомневается, что физиологическое отверстие станет заменой существующим методам вентиляции легких. Врач-пульмонолог Пальман назвал идею «бредовой»

Японские и американские исследователи под руководством детской больницы Цинциннати в США завершили первое в истории испытание на людях, в ходе которого проверялась безопасность и переносимость энтеральной вентиляции, при которой кислород может доставляться через кишечник. Об этом сообщил New Atlas со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell Press Med.

Как уточняется, такая процедура теоретически может помочь пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью и позволить легким восстановиться и предотвратить дальнейшее повреждение.

В рамках исследования были изучены семь здоровых мужчин в Японии, которым через анальное отверстие поставляли богатую кислородом жидкость. Ученые установили, что процедура безопасна. По их словам, следующим шагом будет оценка эффективности процедуры в рамках доставки кислорода в кровоток.

Опрошенные РБК ученые оценили возможность такой процедуры. Экс главный пульмонолог Московской области, кандидат медицинских наук Евгений Островский считает, что не каждое открытие может быть внедрено в практическую работу здравоохранения. Он выразил мнение, что физиологическое отверстие является «вспомогательным местом в системе дыхания», которое вряд ли сможет заменить существующие методы искусственной вентиляции.

«К тому же не все, что испытано на животных, приемлемо человеку. Я думаю немного будет желающих заменить кислородную маску на кислородную клизму, прямая кишка имеет другие функции. Это все равно что заставить легкие выделять переваренную пищу», — сказал эксперт.

Островский предположил, что в недалеком будущем будут направления развития данной проблемы: выращивание новых легких из стволовых клеток пациента и создание портативных устройств газообмена по типу искусственных легких.

Доцент кафедры госпитальной терапии МГМСУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман поделился РБК, что идея «противоестественных псевдомедицинских активностей через не предназначенные для этого природные отверстия человеческого тела» появляется регулярно. Он напомнил о случае из 1990-х, когда была популярна гидроколонотерапия.

«Некая суперклизма, якобы способная очистить, омолодить и возродить. Теперь эти вот чудеса <...> Для меня это звучит бредово», — резюмировал врач.

В конце января телеканал Fox 32 Chicago рассказал об американке из Алабамы Товане Луни, ставшей самым долгоживущим человеком, которому пересадили орган свиньи. На тот момент она прожила с новой почкой 61 день. В апреле появились признаки отторжения органа, и его решили удалить. Всего пациентка прожила с такой почкой рекордные четыре месяца и девять дней.

Как писал телеканал, для трансплантации органов свиней ученым приходится генетически изменять животных, чтобы донорские органы были более похожи на человеческие.

По данным Fox 32 Chicago, экспериментальные пересадки генно-модифицированных органов свиней проводились только четырем американцам. Это два донорских сердца и две почки, однако ни один из органов до настоящего момента не прижился.