 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ученые оценили возможность дыхания через анус

Пульмонолог Пальман: идея дыхания через анус звучит бредово
Бывший главный пульмонолог Подмосковья Островский сомневается, что физиологическое отверстие станет заменой существующим методам вентиляции легких. Врач-пульмонолог Пальман назвал идею «бредовой»
Фото: feelartfeelant / Shutterstock
Фото: feelartfeelant / Shutterstock

Японские и американские исследователи под руководством детской больницы Цинциннати в США завершили первое в истории испытание на людях, в ходе которого проверялась безопасность и переносимость энтеральной вентиляции, при которой кислород может доставляться через кишечник. Об этом сообщил New Atlas со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell Press Med.

Как уточняется, такая процедура теоретически может помочь пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью и позволить легким восстановиться и предотвратить дальнейшее повреждение.

В рамках исследования были изучены семь здоровых мужчин в Японии, которым через анальное отверстие поставляли богатую кислородом жидкость. Ученые установили, что процедура безопасна. По их словам, следующим шагом будет оценка эффективности процедуры в рамках доставки кислорода в кровоток.

Опрошенные РБК ученые оценили возможность такой процедуры. Экс главный пульмонолог Московской области, кандидат медицинских наук Евгений Островский считает, что не каждое открытие может быть внедрено в практическую работу здравоохранения. Он выразил мнение, что физиологическое отверстие является «вспомогательным местом в системе дыхания», которое вряд ли сможет заменить существующие методы искусственной вентиляции.

«К тому же не все, что испытано на животных, приемлемо человеку. Я думаю немного будет желающих заменить кислородную маску на кислородную клизму, прямая кишка имеет другие функции. Это все равно что заставить легкие выделять переваренную пищу», — сказал эксперт.

Островский предположил, что в недалеком будущем будут направления развития данной проблемы: выращивание новых легких из стволовых клеток пациента и создание портативных устройств газообмена по типу искусственных легких.

Доцент кафедры госпитальной терапии МГМСУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман поделился РБК, что идея «противоестественных псевдомедицинских активностей через не предназначенные для этого природные отверстия человеческого тела» появляется регулярно. Он напомнил о случае из 1990-х, когда была популярна гидроколонотерапия.

«Некая суперклизма, якобы способная очистить, омолодить и возродить. Теперь эти вот чудеса <...> Для меня это звучит бредово», — резюмировал врач.

Ученые обновили протокол на случай контакта с внеземным разумом
Технологии и медиа
Фото:Lady_Luck / Shutterstock

В конце января телеканал Fox 32 Chicago рассказал об американке из Алабамы Товане Луни, ставшей самым долгоживущим человеком, которому пересадили орган свиньи. На тот момент она прожила с новой почкой 61 день. В апреле появились признаки отторжения органа, и его решили удалить. Всего пациентка прожила с такой почкой рекордные четыре месяца и девять дней.

Как писал телеканал, для трансплантации органов свиней ученым приходится генетически изменять животных, чтобы донорские органы были более похожи на человеческие.

По данным Fox 32 Chicago, экспериментальные пересадки генно-модифицированных органов свиней проводились только четырем американцам. Это два донорских сердца и две почки, однако ни один из органов до настоящего момента не прижился.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Анастасия Серова Анастасия Серова
ученые Дыхание Врачи Исследование Легкие
Материалы по теме
Американка стала самым долгоживущим человеком с органом свиньи
Общество
На Украине запретили использовать органы погибших военных для пересадки
Политика
Московские врачи представили медицинские инновации на форуме «Биопром»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Белгородской области Политика, 11:39
«Ъ» узнал о требовании ГП изъять активы экс-мэра Сочи на ₽1,6 млрд Общество, 11:35
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Ученые оценили возможность дыхания через анус Общество, 11:24
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Почему попытки «повысить иммунитет» вредны — New ScientistПодписка на РБК, 11:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Гладков сообщил о 10 затопленных огородах после удара ВСУ по плотине Общество, 11:05
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:57
Ураган «Мелисса» в Атлантическом океане усилился до третьей категории Общество, 10:50
Путин поручил обеспечить условия для сдачи в плен солдат ВСУ Политика, 10:48
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Сладкое помогает худеть. Когда и сколько можно естьПодписка на РБК, 10:41