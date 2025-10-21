Ученые обновили протокол на случай контакта с внеземным разумом

Ученым, получившим сигнал от внеземного разума, в случае объективного подтверждения такого факта нужно передать данные об этом в ООН. Отвечать на такой сигнал без международных консультаций не следует, говорится в проекте правил

Фото: Lady_Luck / Shutterstock

Международная академия астронавтики (IAA) подготовила проект обновленной версии протокола на случай потенциального обнаружения сигнала со стороны внеземных цивилизаций (проекты организации, нацеленные на изучение этой темы, называются Search for Extraterrestrial Intelligence, или SETI).

Впервые подобный протокол был сформулирован в 1989 году, получил широкое признание международного научного сообщества и позже несколько раз обновлялся, отмечают в организации. Пересмотр положений документа специальным комитетом IAA начался в 2022 году «в свете последних достижений в методологиях поиска, расширения международного участие в SETI и растущей сложности глобальной информационной среды».

В проекте протокола приведены следующие принципы:

в случае предполагаемого обнаружения внеземного разума ученый, зафиксировавший это, должен приложить все усилия для подтверждения подлинности такого факта, в том числе в сотрудничестве с другими исследователями;

специалисты SETI должны иметь возможность свободно представлять отчеты о своей работе на общественных и профессиональных площадках. В то же время они не обязаны раскрывать данные о завершенных исследованиях до тех пор, пока факт контакта с внеземными цивилизациями не будет подтвержден;

в случае если ранее предполагаемый контакт не подтвердился, это должно быть незамедлительно раскрыто и четко доведено до сведения общественности, а спекулятивные или неподтвержденные выводы необходимо четко обозначить таковыми;

если информация о сигнале подтверждается, в том числе признается сторонними исследователями заслуживающей доверия, то она должна быть в полном объеме раскрыта для общественности, научного сообщества и генерального секретаря ООН. Материалы с анализом данных, свидетельствующих о подтвержденном контакте с внеземным разумом, также должны публиковаться в рецензируемых журналах, представляться на встречах и научных конференциях;

все данные, имеющие отношение к доказательствам существования внеземного разума, нужно максимально надежно сохранить и архивировать по крайней мере в двух хранилищах в разных географических точках и в форме, которая сделает их доступными для тиражирования;

ученым прямо рекомендуется не отвечать на сигнал внеземной цивилизации до международных консультаций через ООН и другие структуры. «Конкретные процедуры проведения таких консультаций должны быть изложены в отдельном соглашении, декларации или договоренности, чтобы обеспечить скоординированный и ответственный подход», — говорится в документе. В версии документа от 2010 года речь шла об обязательстве не реагировать на обнаруженный сигнал теми, кто подписал соответствующую декларацию.

Как отмечают в IАА, проект новых правил продолжает обсуждаться и был представлен в том числе на Международном конгрессе астронавтики — 2025, который в конце сентября — начале октября проходил в Сиднее.