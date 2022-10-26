Суд приговорил бывшего вице-мэра Сочи к 15 годам колонии строгого режима

Бывшего вице-мэра Сочи, которого обвинили в получении взяток за выдачу разрешений на строительство, суд приговорил к 15 годам в колонии строгого режима. Сам чиновник считает это расправой за его честную позицию

Анатолий Рыков (Фото: Сергей Кулаков / РИА Новости)

Хамовнический районный суд Москвы отправил на 15 лет в колонию строгого режима бывшего вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова, которого подозревают в получении взяток. Также чиновник должен выплатить государству штраф в размере 120 млн руб. О приговоре РБК сообщил его адвокат Алексей Гавришев.

В суде чиновник заявил, что считает судебный процесс расправой над ним за честную и последовательную позицию и отказ взять на себя вину за решения, принятые судами в пользу заинтересованных лиц. Рыков уверен, что обвинение построено на ложных показаниях.

Силовики задержали Рыкова и его преемника на посту вице-мэра Сергея Юрина в октябре 2018 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

По версии следствия, с 2010 года Рыков получал взятки за выдачу разрешений на строительство и заключение договоров с мэрией на аренду земельных участков.

Чиновники отвечали отказом на обращение предпринимателей в администрацию Сочи за разрешительной документацией на застройку. Те обжаловали отказ в суде первой инстанции, где тоже не добивались успеха. Затем в апелляционной инстанции рассмотрение дела завершалось в пользу предпринимателей. По суду городская администрация должна была разрешать строительство или заключать договоры аренды.

Анатолий Рыков утверждал во время следствия, что, выдавая разрешения на строительство, исполнял решения судов. По словам его адвоката Гавришева, в деле нет ни одного разрешительного документа, подписанного Рыковым.

В начале расследования Рыкову вменяли получение взяток по пяти эпизодам в размере 120 млн и 100 млн руб. Затем, спустя два года, его обвинили в получении взяток по трем эпизодам в размере 40 млн руб.

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Источник РБК в силовых структурах сообщил, что задержание чиновников было связано с операцией силовиков по зачистке строительного сектора в Краснодарском крае от лиц, причастных к мошенничеству. Тогда были задержаны еще пять человек: адвокаты Николай Гребенюк и Алексей Литвинов, юрист Андрей Левентюк, экс-сотрудник департамента экономики и стратегического развития мэрии Сочи Александр Иванов, а также учредитель ООО «Мануфактура-Юг» Игорь Строганов, которого подозревали в даче взятки. В 2018 году в Краснодарском крае были арестованы первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, вице-мэр Сочи по ЖКХ Юрий Паламарчук, глава департамента имущественных отношений Владимир Пермяков, а также главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок.