В РПЦ объяснили использование мешков для «груза-200» при крещении военных

В епархии пояснили, что использовали, что «под рукой нашлось». Протоирей Иванов отметил, что крещение в «похоронных пакетах» символично, поскольку «человек умирает для греха». Он сказал, что провел крещение по просьбе военных

Фото: Протоиерей-Виктор Иванов / VK

Уфимский протоиерей Виктор Иванов использовал «похоронные» полиэтиленовые пакеты при крещении военнослужащих, участвующих в операции на Украине, так как они оказались под рукой. Об этом заявил РБК пресс-секретарь Уфимской епархии, протоиерей Евгений Шерышев.

«У меня не вызвало даже подозрения, что это могут быть мешки для трупов. Но, если это даже так, в этом что такого. Что под рукой нашлось. Вода должна была быть собрана, для этого либо тазик используется при крещении, и потом эта вода выливается куда-то, где она не попирается ногами человека, так как она святая», — рассказал он.

Один из военнослужащих сам попросил провести крещение, второй решился после обряда первого, рассказал протоиерей Иванов во «ВКонтакте». Он пояснил, что военные не нашли тазов для крещения, после чего сами предложили поискать полиэтиленовые мешки.

«Кстати, черные полиэтиленовые мешки, которые были использованы как сосуды для крещения, предназначались для груза «200». <...> К слову сказать, был в этом крещении свой символизм. В крещении человек умирает для греха и они крестились в «похоронных» пакетах; рождается новый человек — воин Христов», — написал Иванов.

О поездке Иванова в зону боевых действий на Украине говорится на портале епархии Уфы. Протоиерей отправился туда 17 сентября вместе с имамом Хамзой-хазратом, они сопровождают военных башкирских батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Батальоны уже вступили в бой, указал глава Башкирии Радий Хабиров.

Иванов после ввода российских войск на Украину в конце февраля отметил, что «война это всегда плохо, насилие это плохо, но Россия вынуждена защищать мирный народ. Надо отвечать агрессору». «Чаша терпения переполнилась. Зеленский обещал мир, а потом сказал, что сделает ядерную бомбу и ударит по Москве. Поэтому Путин сработал на опережение», — считает протоиерей.