Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 64 (+0,14) Quote, 25 окт, 13:41
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 71,12 (-0,02) Quote, 25 окт, 13:41
СМИ показали Бутину в самолете из США в Россию Общество, 01:40 Освобожденная в США Бутина села на самолет и улетела из Майами в Москву Политика, 01:05 В Москве Каховская линия метро закрылась на реконструкцию Общество, 00:57 «Лестер» после разгрома «Саутгемптона» вышел на второе место в АПЛ Спорт, 00:52 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 00:51 Трусова после короткой программы занимает третье место на этапе в Канаде Спорт, 00:43 Сенаторы попросили Трампа не отказываться от «Открытого неба» Политика, 00:27 Захарова предложила Киеву вместо протеста отправить гумпомощь в Донбасс Политика, 00:27 В Москве умерла поэтесса Карина Филиппова-Диодорова Общество, 00:01 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 25 окт, 23:50 В РПЦ отреагировали на сообщения о закатанных к приезду патриарха рельсах Общество, 25 окт, 23:39 Суд арестовал задавившего пешеходов водителя на перекрестке в Петербурге Общество, 25 окт, 23:25 Мединский предложил иностранным продюсерам способ возместить свои расходы Технологии и медиа, 25 окт, 23:22 Еще одного фигуранта дела семьи Арашуковых арестовали на Ставрополье Общество, 25 окт, 23:07
Общество ,  
0 
СМИ показали Бутину в самолете из США в Россию
В Москву отсидевшая в американской тюрьме россиянка должна прилететь в субботу после полудня
Мария Бутина в 2013 году (Фото: Uncredited / AP)

Самолет, на борту которого находится россиянка Мария Бутина, вылетел из Майами в Москву. Фотографию, на которой видно сидящую в кресле лайнера «Аэрофлота» Бутину, опубликовал Twitter телеканала RT.

Ранее стало известно, что россиянку доставили в аэропорт Майами из иммиграционной тюрьмы во Флориду сотрудники, которые должны были обеспечить ее депортацию. Самолет, в который ее посадили, должен прибыть в столичный аэропорт Шереметьево днем в субботу.

В июле прошлого года Бутину задержали в США по обвинению в том, что она действовала без лицензии в качестве иностранного агента. По приговору суда Бутину лишили свободы на 18 месяцев.

Позже россиянка пошла на сделку со следствием, что привело к сокращению срока. В результате 25 октября Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США и перевели в иммиграционную.

Автор: Артем Филипенок
Материалы по теме
Освобожденная в США Бутина села на самолет и улетела из Майами в Москву
Политика
Лавров выразил радость при известии о скором освобождении Бутиной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter