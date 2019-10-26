СМИ показали Бутину в самолете из США в Россию

СМИ показали Бутину в самолете из США в Россию

В Москву отсидевшая в американской тюрьме россиянка должна прилететь в субботу после полудня

Мария Бутина в 2013 году (Фото: Uncredited / AP)

Самолет, на борту которого находится россиянка Мария Бутина, вылетел из Майами в Москву. Фотографию, на которой видно сидящую в кресле лайнера «Аэрофлота» Бутину, опубликовал Twitter телеканала RT.

Ранее стало известно, что россиянку доставили в аэропорт Майами из иммиграционной тюрьмы во Флориду сотрудники, которые должны были обеспечить ее депортацию. Самолет, в который ее посадили, должен прибыть в столичный аэропорт Шереметьево днем в субботу.

В июле прошлого года Бутину задержали в США по обвинению в том, что она действовала без лицензии в качестве иностранного агента. По приговору суда Бутину лишили свободы на 18 месяцев.

Позже россиянка пошла на сделку со следствием, что привело к сокращению срока. В результате 25 октября Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США и перевели в иммиграционную.