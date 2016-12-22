ФСБ задержала планировавших теракты в Москве членов ИГ

Силовики пресекли деятельность глубоко законспирированной ячейки террористической организации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сотрудники ФСБ пресекли в Москве деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», собиравшейся устроить теракты. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что были задержаны шесть членов глубоко законспирированной ячейки. «Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств», — заявили в ФСБ.

При обыске у задержанных изъяли автоматическое огнестрельное оружие. Кроме того у них нашли схему изготовления взрывных устройств, деньги и «средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов».

Деятельностью ячейки управляли из Сирии эмиссары, приехавшие из Центрально-азиатского региона. По данным ФСБ, ячейка финансировалась за счет переводов из-за рубежа и благодаря совершению тяжких общеуголовных преступлений.

Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что с начала года спецслужбы предотвратили 15 терактов.