Путин рассказал о предотвращении 15 терактов в 2018 году

Президент Владимир Путин заявил, что в 2018 году спецслужбы предотвратили 15 терактов. Об этом он рассказал на церемонии повышения в должности высших офицеров и прокуроров, сообщает Кремль.
«За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 — терактов», — сказал глава государства.
Путин призвал сотрудников спецслужб и дальше тесно взаимодействовать с Национальным антитеррористическим комитетом, снижая уровень террористических угроз. Президент подчеркнул, что этого необходимо добиться «за счет своевременной оперативной информации, выверенных, упреждающих действий».
По его словам, это относится и к другим направлениям работы спецслужб: борьбе с экстремизмом и коррупцией, защите госграниц и противодействию иностранным спецслужбам.