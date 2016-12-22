Болтон предупредил об опасности китайских ракет для «сердца России»

Помощник Трампа по национальной безопасности заявил, что Вашингтон хотел бы обсудить с Москвой угрожающую «воинственную активность» Китая

Джон Болтон (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Власти США хотели бы провести с Россией стратегические переговоры, обсудив на них «воинственную активность» Китая, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Reuters.

Прибывший с визитом в Грузию представитель Белого дома подчеркнул, что Китай представляет угрозу для России, так как самое ее «сердце», важнейшие регионы страны, находятся в пределах досягаемости для китайских ракет.

Болтон также назвал подписанный еще в 1987 году с СССР Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «реликтом холодной войны».

«У Китая ракет средней дальности больше, чем у всего остального мира, естественно, они угрожают России. Более-менее вся Россия находится в зоне поражения, собственно, против нас эти ракеты и создавались во времена Советского Союза. О количестве этого вида вооружения можно только догадываться», — пояснил РБК заместитель начальника Института политического и военного анализа Александр ​Храмчихин, отметив стремление Китая к увеличению военного потенциала.

Эксперт также сказал, что желание США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности «можно только поприветствовать».

«Будет очень хорошо, если США освободят нас от ДРСМД, именно из-за угроз со стороны Китая, а кроме того, еще и Пакистана и Саудовской Аравии. У всех перечисленных стран есть ракеты [средней и меньшей дальности], а у нас нет», — сказал эксперт.

РБК направил запрос в Министерство обороны России

​22–23 октября Болтон побывал с визитом в Москве, где встретился с главой Минобороны Сергеем Шойгу, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. Последний в ходе разговора с помощником Трампа высказал озабоченность недружественными шагами США, упомянув, в частности, о намерении США выйти из ДРСМД.

В сентябре 2018 года в России прошли крупнейшие за всю постсоветскую историю страны военные маневры «Восток-2018», в которых приняли участие и части Народно-освободительной армии Китая — свыше 3 тыс. человек, 24 вертолета и шесть самолетов (бомбардировщики JH-7A, вертолеты Ми-171, Z-9, Z-19), мотопехотная бригада, реактивный дивизион «Тип-81», 120 единиц военной и специальной техники и т.д. Всего в маневрах было задействовано около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других боевых машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

«Это наш первый опыт учебно-боевой работы такого масштаба с иностранными государствами. Безусловно, будем и дальше развивать данное направление военного сотрудничества, которое способствует укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве», — заявлял тогда Шойгу.