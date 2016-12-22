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ФСО проследит за влиянием майского указа на жизнь россиян
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ФСО проследит за влиянием майского указа на жизнь россиян
Общество, 08:16
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ФСО проследит за влиянием майского указа на жизнь россиян
ОНФ и ФСО отследят оценку населением выполнения президентского указа «в проблемных точках». Ранее Владимир Путин призвал правительство не засыпать на ходу при работе над нацпроектами, разработанными на основе указа
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Народный фронт и ФСО

Помощник президента Андрей Белоусов предложил поручить Федеральной службе охраны и Общероссийскому народному фронту контролировать выполнение нового майского указа Владимира Путина по развитию России до 2024 года.

Это следует из письма Белоусова Путину о контроле за исполнением национальных проектов. Копия документа, на котором стоит резолюция президента «согласен», есть у РБК. Его подлинность подтвердил источник, близкий к администрации президента.

Мониторинг выполнения указа и «ключевых параметров» Белоусов предложил проводить на базе информационной системы службы специальной связи и информации ФСО «с привлечением контрольного управления президента в пределах компетенций». Этот вопрос Белоусов уже согласовал с директором ФСО Дмитрием Кочневым, следует из письма.

Помощник президента предложил возложить на ОНФ и ФСО оценку выполнения указа «с учетом конкретных достижений, существенности их влияния на качество жизни граждан, а также восприятия населением и заинтересованными социальными группами достигнутых результатов в проблемных точках реализации указа».

Проблемными точками могут, например, быть целевые показатели по смертности людей трудоспособного возраста, ожидаемой продолжительности здоровой жизни и ожидаемой жизни при рождении, предположила в разговоре с РБК директор Института здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «Задачи поставлены очень амбициозные (например, снижение смертности в трудоспособном возрасте с 484,5 случая на тысячу населения до 350 случаев. — РБК). Они малореалистичны», — считает она. Самые чувствительные нацпроекты — это здравоохранение, демография и производительность труда, полагает Попович.

По ее мнению, ни у ОНФ, ни у ФСО пока нет инструментария для объективного наблюдения за ходом выполнения указа. «Недавнее общение с представителями ФСО в Росстате показало, что у них пока нет утвержденной методологии для такого рода опросов, и не очень понятно, какими инструментами они будут пользоваться», — рассказала она РБК.

Андрей Белоусов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Социологические и закрытые

В 1990-х годах закрытыми опросами для руководства страны занималось ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации, созданное в 1991 году в том числе на базе структур КГБ). В 2003 году ФАПСИ влилось в Федеральную службу охраны. ФСО регулярно проводят опросы по регионам, рассказал РБК источник, близкий к руководству одного из регионов и знакомый с подобными исследованиями.

«Выборка — репрезентативная, всероссийская. Опрос проводится по всем правилам. Сотрудники ФСО лично опрашивают граждан, представляясь социологами, — рассказал собеседник РБК. — Они ведут постоянный мониторинг политических настроений и социального самочувствия, замеряют настроения в том числе в ходе выборов». По словам источника, результаты этих опросов передаются в Кремль, полпредствам и руководству регионов.

Источник подчеркнул, что результаты подобных опросов обычно точно отражают реальность, рекомендации по их итогам дает полпредство или внутриполитический блок администрации президента.

ОНФ, как и в предыдущие годы, будет обращать внимание на проблемы в освоении региональных и федеральных средств, на невыполнение регионами своих обещаний, на жалобы от населения, рассказала РБК сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. «Мы разбились на команды, которые будут контролировать разные национальные проекты. ОНФ будет выезжать на места и отслеживать ситуацию в реальном времени. Если мы увидим проблемы, будем их доносить сначала до местных властей, потом до федеральных и в том случае, если и это не сработает, непосредственно до президента», — отметила она.

По мнению ведущего научного сотрудника Института социологии РАН Леонтия Бызова, именно статистика по регионам и определенным фокус-группам об удовлетворенности граждан сферами жизни может показать, работает ли указ. «Это могут быть опросы населения, опросы экспертов — главное, чтобы рисовалась не общая картина по больнице, а разбитая по регионам и сферам. Чтобы можно было отследить, какие национальные проекты как реализуются в тех или иных регионах», — считает он.

Национальные проекты были подготовлены на основе майского указа Владимира Путина. Программы распределены по 12 сферам: здравоохранение, наука, образование, демография, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, жилье и городская среда, производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, цифровая экономика, культура, международная кооперация и экспорт. Из федерального бюджета на нацпроекты будет выделено 14,91 трлн руб., а с учетом внебюджетных источников и региональных бюджетов — 27,2 трлн руб.​

Ключевые параметры

Отдельно Белоусов предложил совету при президенте по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике разработать ключевые параметры исполнения этих программ, которые позволяли бы «обеспечивать связь» между самими программами и целями, обозначенными в майском указе.

Рабочую группу при совете, которая займется этим вопросом, возглавят два сопредседателя — сам Белоусов от администрации президента и заместитель руководителя аппарата правительства Анатолий Кириенко. «Положение о рабочей группе совета и ее состав будут представлены вам на утверждение», — сообщает в письме Путину Белоусов.

Накануне Владимир Путин обратился к правительству с призывом «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов. Такое заявление президент сделал 24 октября на ​заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло в Кремле.

Автор: Полина Звездина.
При участии: Владимир Дергачев.
Теги: нацпроекты , Андрей Белоусов , Правительство , ФСО , ОНФ
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