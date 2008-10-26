Под Казанью разбился вертолет Ми-8

Недалеко от Казани разбился вертолет Ми-8, погибли 4 человека, сообщили в пресс-службе Приволжско-Уральского регионального центра МЧС РФ.

В результате инцидента, один человек успел выпрыгнуть с парашютом и остался жив. Всего на его борту находились пять членов экипажа, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Татарстана.

Падение с дальнейшим возгоранием вертолета Ми-8МВТ произошло сегодня около 14:10 мск в пригородном казанском поселке Нижняя Тура. Упавший вертолет выполнял испытательный полет после планового ремонта и принадлежал Казанскому вертолетостроительному заводу.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, спасатели, сотрудники скорой помощи, МВД Татарстана и прокуратуры. Информация о причинах ЧП выясняется.