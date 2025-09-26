Симоньян поблагодарила тех, кто молился за Кеосаяна
Главный редактор телеканала RT и агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поблагодарила все, кто молился за ее мужа, когда он попал в больницу.
«Спасибо всем, кто молился», — написала она после его смерти.
«Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — добавила Симоньян.
О том, что Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти, стало известно в начале января. Он попал в больницу в конце декабря. Режиссера не стало 26 сентября.
Кеосаян и Симоньян поженились 3 марта 2022 года, до этого они долго жили вместе. У пары трое детей — Марьяна, Баграт и Маро — которые появились до брака. Для Маргариты это была первая свадьба. Кеосаян ранее был женат на актрисе Алене Хмельницкой, в их браке родилось двое детей.
Читайте РБК в Telegram.
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов