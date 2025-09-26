 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Симоньян поблагодарила тех, кто молился за Кеосаяна

Тигран Кеосаян и&nbsp;Маргарита Симоньян
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Главный редактор телеканала RT и агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поблагодарила все, кто молился за ее мужа, когда он попал в больницу.

«Спасибо всем, кто молился», — написала она после его смерти.

«Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — добавила Симоньян.

О том, что Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти, стало известно в начале января. Он попал в больницу в конце декабря. Режиссера не стало 26 сентября.

Умер Тигран Кеосаян
Общество
Тигран Кеосаян

Кеосаян и Симоньян поженились 3 марта 2022 года, до этого они долго жили вместе. У пары трое детей — Марьяна, Баграт и Маро — которые появились до брака. Для Маргариты это была первая свадьба. Кеосаян ранее был женат на актрисе Алене Хмельницкой, в их браке родилось двое детей.

