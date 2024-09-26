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Военная операция на Украине ,  
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Шесть сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка

Сюжет
Военная операция на Украине
Пожарные прибыли тушить пожар в частном секторе, возникший после обстрела, когда был нанесен еще один удар. Их госпитализировали с контузией
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Шесть пожарных пострадали при обстреле частного сектора Петровского района Донецка, их госпитализировали с контузией, сообщило МЧС ДНР.

По информации ведомства, они прибыли тушить пожар, начавшийся после обстрела. «Спустя короткое время в непосредственной близости от пожарной автоцистерны был нанесен очередной артудар», — рассказали в министерстве.

Об обстрелах Петровского района мэр Алексей Кулемзин сообщал в течение всего дня. Днем он писал в Telegram, что украинские силы использовали кассетные снаряды, а в зоне риска оказался поселок шахты № 10.

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в телеграм-канале, что в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки обстрелами повреждены три жилых дома. Кроме того, в Кировском районе Донецка повреждена ЛЭП, а в Горловке — газопровод.

В начале сентября Пушилин сообщал об обстреле рынка «Сокол» в Донецке. Тогда погибли девочка и мальчик-подросток, а также мужчина. Ранения получили девять человек: мальчик и восемь взрослых.

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