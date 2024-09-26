Шесть сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка
Шесть пожарных пострадали при обстреле частного сектора Петровского района Донецка, их госпитализировали с контузией, сообщило МЧС ДНР.
По информации ведомства, они прибыли тушить пожар, начавшийся после обстрела. «Спустя короткое время в непосредственной близости от пожарной автоцистерны был нанесен очередной артудар», — рассказали в министерстве.
Об обстрелах Петровского района мэр Алексей Кулемзин сообщал в течение всего дня. Днем он писал в Telegram, что украинские силы использовали кассетные снаряды, а в зоне риска оказался поселок шахты № 10.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в телеграм-канале, что в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки обстрелами повреждены три жилых дома. Кроме того, в Кировском районе Донецка повреждена ЛЭП, а в Горловке — газопровод.
В начале сентября Пушилин сообщал об обстреле рынка «Сокол» в Донецке. Тогда погибли девочка и мальчик-подросток, а также мужчина. Ранения получили девять человек: мальчик и восемь взрослых.
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