«Чем угощаете, голубчики?»: Олег Басилашвили отмечает 90-летие
26 сентября 1934 года родился актер Олег Басилашвили. В интервью к своему 90-летнему юбилею, он сказал: «Я даю концерты, работаю и никуда не собираюсь уходить. Вот помру, тогда и уйду!» Свое самочувствие он при этом оценил так: «Иду — красивый, двадцатидвухлетний».
Он играет в кино и театре уже более 70 лет, сыграв в «Служебном романе», «Осеннем Марафоне», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзале для двоих». С 1959 года он актер Большого драматического театра в Петербурге. Там он по-прежнему играет в спектакле «Лето одного года» с Алисой Фрейндлих. Главные роли актера в кино — в видео РБК.
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