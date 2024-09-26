Олег Басилашвили заявил об отказе уходить со сцены в 90 лет
Народный артист СССР, актер театра и кино Олег Басилашвили, которому сегодня исполняется 90 лет, дал интервью «Фонтанке» и рассказал, что не уйдет со сцены.
Басилашвили с 1959 года работает в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова (БДТ), где по-прежнему является одним из ведущих актеров. «Я и не уходил со сцены. У меня 30 сентября спектакль «Лето одного года», в котором мы с Алисой Бруновной Фрейндлих играем. Я даю концерты, работаю и никуда не собираюсь уходить. Вот помру, тогда и уйду!» — рассказал актер.
Отвечая на вопрос, на сколько он себя чувствует, Басилашвили привел цитату из стихотворения Владимира Маяковского: «Иду — красивый, двадцатидвухлетний».
Также он рассказал, что для БДТ и в целом российского театра начинается «другая эпоха». «Я не знаю, с чем это связано, и не хотел бы об этом рассуждать. Мне не хотелось бы показаться брюзжащим стариком, который говорит, что «в наше время было хорошо, а сейчас все не то». Но я чувствую, что приходит иное время. А театр будет существовать всегда, потому что людям он необходим», — подчеркнул народный артист.
Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. В 1956 году он окончил Школу-студию МХАТ (институт) имени Вл. И. Немировича-Данченко, курс Павла Массальского. С 1956 года работал в Сталинградском драматическом театре, затем перешел в Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола (ныне Театр-фестиваль «Балтийский дом»). В 1959-м попал в БДТ, где работает по сей день.
В текущем репертуаре театра актер занят в спектаклях «Дядюшкин сон» Федора Достоевского (Князь К.), «Лето одного года» по пьесе Эрнеста Томпсона «На Золотом озере» (Норман Тэйер) и «Палачи» по пьесе Мартина Макдонаха (Гарри Уэйд).
В кино Басилашвили дебютировал в 1956 году ролью Андрея Андреевича в фильме Григория Никулина и Владимира Шредера «Невеста». Также среди его ролей: Самохвалов в комедии «Служебный роман» (1977), Андрей Бузыкин в «Осеннем марафоне» (1979), граф Мерзляев в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), Горюнов в «Предсказании» (1993) и Воланд в сериале «Мастер и Маргарита» (2005).
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