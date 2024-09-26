Олег Басилашвили заявил об отказе уходить со сцены в 90 лет

Басилашвили выступает на сцене БДТ с 1959 года. Помимо службы в театре он известен своими ролями в «Служебном романе» и «Мастере и Маргарите». Отвечая на вопрос об уходе со сцены, актер сказал: «Вот помру, тогда и уйду»

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Народный артист СССР, актер театра и кино Олег Басилашвили, которому сегодня исполняется 90 лет, дал интервью «Фонтанке» и рассказал, что не уйдет со сцены.

Басилашвили с 1959 года работает в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова (БДТ), где по-прежнему является одним из ведущих актеров. «Я и не уходил со сцены. У меня 30 сентября спектакль «Лето одного года», в котором мы с Алисой Бруновной Фрейндлих играем. Я даю концерты, работаю и никуда не собираюсь уходить. Вот помру, тогда и уйду!» — рассказал актер.

Отвечая на вопрос, на сколько он себя чувствует, Басилашвили привел цитату из стихотворения Владимира Маяковского: «Иду — красивый, двадцатидвухлетний».

Также он рассказал, что для БДТ и в целом российского театра начинается «другая эпоха». «Я не знаю, с чем это связано, и не хотел бы об этом рассуждать. Мне не хотелось бы показаться брюзжащим стариком, который говорит, что «в наше время было хорошо, а сейчас все не то». Но я чувствую, что приходит иное время. А театр будет существовать всегда, потому что людям он необходим», — подчеркнул народный артист.